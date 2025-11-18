Біткоїн впав нижче $90 000, Ethereum — $3 000

Сьогодні, 18 листопада, курс першої криптовалюти знизився до менше ніж $90 тисяч, а Ethereum — до $3 000. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Біткоїн вранці опустився $89 368. Але потім трохи відіграв позиції. На момент написання новини актив торгується на рівні $91 000. За добу біткоїн втратив 4,92%, за тиждень — 13,38%.

Ethereum у моменті впав до $2 955. Згодом він піднявся до 3 041. Падіння за останні 24 години становить 4,61%, за тиждень — 14,39%.

Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «червоній» зоні. При цьому найбільше падіння за добу і тиждень у Cardano — 5,93% та 19,32% відповідно.

Ліквідації

За останню добу на крипторинку зафіксовано масові ліквідації, сукупний обсяг яких перевищив $1 мільярд, зачепивши понад 187 тисяч трейдерів. Про це свідчать дані CoinGlass. Переважна більшість цих втрат припала на лонг-позиції:

Лонг-позиції склали понад $725 млн від загального обсягу ліквідацій.

На шорт-позиції припало близько $304 млн.

Найбільші збитки були зафіксовані в торгах біткоїном ($568 млн) та Ethereum ($182 млн).

Варто зазначити, що біткоїн опустився нижче $90 000 уперше з квітня 2025 року. У той час актив пережив значну корекцію, ключовою причиною якої стала тарифна політика, запроваджена президентом США Дональдом Трампом.

Читайте також: Біткоїн впав нижче $100 тисяч: чи варто готуватися до криптозими

Причини падіння криптовалют

Експерти вважають, що поточне падіння криптовалют є наслідком тривалого зниження, спричиненого погіршенням загального макроекономічного фону. Цю думку, зокрема, висловив керуючий партнер Monarq Asset Management Шилян Тан у коментарі для Bloomberg.

Експерт зазначив, що ймовірність пом’якшення монетарної політики Федеральною резервною системою США у грудні 2025 року впала до 50%. Цей фактор, у поєднанні із втратою біткоїном ключового рівня підтримки в $100 000, стимулює попит на безпечні активи, як-от облігації та золото, і, відповідно, негативно впливає на високоризикові інвестиції.

Видання також підкреслило, що ринок не зміг знайти опори для відновлення після масштабного розпродажу, який розпочався на початку жовтня 2025 року, що призвело до затягування негативного тренду.

Керівник BitMine Том Лі та директор з інвестицій Bitwise Метт Хоуган прогнозують досягнення цінового дна першою криптовалютою вже цього тижня. На їхню думку, поточні рівні є вигідною можливістю для довгострокових інвесторів.

В інтерв'ю CNBC Лі зазначив, що бачить ознаки «виснаження» серед продавців. Експерт вважає, що до кінця року цифрове золото не тільки відновиться, але й оновить історичний максимум, підтримуване загальним ралі фондового ринку.

Хоуган підтримав прогноз колеги, охарактеризувавши поточну ситуацію як «подарунок для довгострокових інвесторів» та «можливість покоління». Він наголосив, що біткоїн, який першим відреагував на економічні ризики, також першим розпочне процес відновлення.