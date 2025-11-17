Головні фінансові новини за понеділок, 17 листопада.
Головне за понеділок: перемовини з МВФ, ШІ в Україні, зліт акцій Google
Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми
Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.
Перша виплата за новою програмою МВФ на $8 млрд очікується в січні 2026 року — Підласа
Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці з Україною. Про це написала голова Бюджетного комітету
Мінцифри розпочало співпрацю з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ в Україні
Мінцифри разом з NVIDIA розробляють власну мовну модель Diia AI LLM та ШІ-інфраструктуру в Україні.
Акції Google злетіли після того, як Berkshire Hathaway розкрила інвестицію у $4,9 мільярда
Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли на 5,5% на премаркеті в понеділок після того, як інвестиційний конгломерат Berkshire Hathaway розкрив свою частку в технологічному гіганті. Цей крок може стати одним з останніх великих інвестиційних рішень під керівництвом Воррена Баффета, який залишає посаду СЕО наприкінці 2025 року.
Трамп готовий вводити 500% мита за бізнес з росією
Президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення законопроєкту із «нищівними» санкціями проти росії і допустив включення до нього Ірану. У Конгресі США працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які торгують із росією, заявив президент США Дональд Трамп.
