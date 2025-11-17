Головне за понеділок: перемовини з МВФ, ШІ в Україні, зліт акцій Google

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 листопада 2025, 20:00

Головне за понеділок: перемовини з МВФ, ШІ в Україні, зліт акцій Google

Головні фінансові новини за понеділок, 17 листопада.

Головні фінансові новини за понеділок, 17 листопада.

Україна та МВФ розпочали офіційні переговори щодо нової кредитної програми

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) у понеділок, 17 листопада, розпочала офіційні дискусії з представниками влади України щодо започаткування нової програми розширеного фінансування (EFF). Україна прагне замінити чинну програму, оскільки її кошти майже вичерпані, а сама програма була орієнтована на повоєнну відбудову, тоді як війна триває.

Перша виплата за новою програмою МВФ на $8 млрд очікується в січні 2026 року — Підласа

Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці з Україною. Про це написала голова Бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа.

Мінцифри розпочало співпрацю з NVIDIA для розбудови суверенного ШІ в Україні

Мінцифри разом з NVIDIA розробляють власну мовну модель Diia AI LLM та ШІ-інфраструктуру в Україні.

Акції Google злетіли після того, як Berkshire Hathaway розкрила інвестицію у $4,9 мільярда

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли на 5,5% на премаркеті в понеділок після того, як інвестиційний конгломерат Berkshire Hathaway розкрив свою частку в технологічному гіганті. Цей крок може стати одним з останніх великих інвестиційних рішень під керівництвом Воррена Баффета, який залишає посаду СЕО наприкінці 2025 року.

Трамп готовий вводити 500% мита за бізнес з росією

Президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення законопроєкту із «нищівними» санкціями проти росії і допустив включення до нього Ірану. У Конгресі США працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які торгують із росією, заявив президент США Дональд Трамп.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами