Акції Google злетіли на 5,5% після того, як Berkshire Hathaway розкрила інвестицію у $4,9 мільярда

Акції Alphabet, материнської компанії Google, зросли на 5,5% на премаркеті в понеділок після того, як інвестиційний конгломерат Berkshire Hathaway розкрив свою частку в технологічному гіганті. Цей крок може стати одним з останніх великих інвестиційних рішень під керівництвом Воррена Баффета, який залишає посаду СЕО наприкінці 2025 року. Про це повідомляє Reuters 17 листопада.

Деталі інвестиції

Згідно з регуляторним звітом (форма 13F), поданим у п'ятницю, станом на 30 вересня Berkshire Hathaway володіла 17,85 мільйонами акцій материнської компанії Google. За розрахунками Reuters, на момент останнього закриття торгів вартість цього пакету становила $4,93 мільярда.

Наразі невідомо, хто саме здійснив покупку: сам Воррен Баффет, його наступник на посаді СЕО Грег Ейбл чи портфельні менеджери Тодд Комбс та Тед Вешлер. Проте Баффет зазвичай особисто керує найбільшими інвестиціями конгломерату.

Історична позиція Berkshire

Інвестиція в Alphabet знаменує собою важливий зсув для Berkshire Hathaway, яка традиційно уникала акцій технологічних компаній. Сам Баффет роками стверджував, що його найбільша позиція в акціях, Apple, є інвестицією у споживчий бренд, а не в технології.

На щорічних зборах акціонерів Berkshire у 2019 році Воррен Баффет та його покійний заступник Чарлі Мангер публічно висловлювали жаль, що не інвестували в Google набагато раніше.

Всупереч скептикам ШІ

Нова інвестиція Berkshire відбувається на тлі зростаючого занепокоєння ринку щодо величезних витрат технологічних гігантів на розробку штучного інтелекту. Ця стурбованість посилилася після того, як Майкл Беррі, відомий за фільмом «Гра на пониження», минулого тижня оголосив про закриття свого хедж-фонду на тлі його нещодавньої критики провідних ШІ-компаній.