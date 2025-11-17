Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 10:00

Трамп готовий вводити 500% мита за ведення бізнесу з росією

Президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення законопроєкту із «нищівними» санкціями проти росії і допустив включення до нього Ірану, передає Reuters.

Президент США Дональд Трамп підтримав ухвалення законопроєкту із «нищівними» санкціями проти росії і допустив включення до нього Ірану, передає Reuters.

Санкції проти Росії

У Конгресі США працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які торгують із росією, заявив президент США Дональд Трамп.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Санкції проти Росії

У Конгресі США працюють над законопроєктом про санкції проти країн, які торгують із росією, заявив президент США Дональд Трамп.

«Будь-яка країна, яка веде бізнес з росією, буде піддана дуже жорстким санкціям. Вони можуть додати до цього Іран», — сказав Трамп.

Під час бесіди одна з журналісток поставила питання про те, чи не настав час для Конгресу США просунутися на шляху тиску на росії і президента росії володимира путіна для закінчення війни в Україні.

«Я чув, що вони працюють над цим, і мене це влаштовує. Республіканці просувають законопроєкт, який дуже потужний, він запроваджує санкції на те й інше для будь-якої країни, яка веде справи з росією», — заявив Трамп.

За словами президента США, до списку таких країн може бути доданий Іран.

Ідея про 500-відсоткові санкції проти партнерів росії обговорюється в США з квітня

У квітні сенатори Ліндсі Грем та Річард Блюменталь закликали запровадити торговельні мита у розмірі до 500 відсотків щодо країн, які закуповують у Росії нафту, газ, уран та інші товари, і при цьому не підтримують Україну в її захисті від російського вторгнення.

«Індія та Китай купують 70% путінської нафти, підтримуючи на ходу його військову машину. Мій законопроєкт підтримують 84 сенатори. Він дозволить президенту накласти санкції на Індію, Китай та інші країни, щоб вони припинили спонсорувати військову машину путіна, щоб посадити їх за стіл переговорів», — пояснював зміст своєї ініціативи.

Трамп говорив, що не бачить сенсу у 500-відсоткових митах

Грем наприкінці червня заявив, що президент США підтримує його ініціативу. Однак пізніше Трамп назвав ідею про введення 500-відсоткових мит «трохи безглуздою», оскільки цей метод «втрачає значення» після певної позначки.

«Мита розміром 100 відсотків будуть виконувати ту ж функцію», — говорив президент США під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі в липні.

Наприкінці липня США ввели підвищені мита щодо товарів з Індії на 25 відсотків, мотивувавши рішення тим, що країна продовжує закупівлю нафти з росії.

Автор:
Роман Мирончук
Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Dmytro13
Dmytro13
17 листопада 2025, 11:48
#
Готов? Точно?Чи не зовсім?!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
