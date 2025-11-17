Multi від Мінфін
17 листопада 2025, 15:34

Перша виплата за новою програмою МВФ на $8 млрд очікується в січні 2026 року — Підласа

Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці з Україною. Про це написала голова Бюджетного комітету В Р Роксолана Підласа.

Місія МВФ розпочала свою роботу в Києві для проведення офіційних перемовин щодо нової програми співпраці з Україною.
Яку виплату готує МВФ

«Обговорили деталі Бюджету-2026 з керівником місії Гевіном Греєм та його колегами. Загальний обсяг програми, який МВФ пропонує Україні — близько $8 млрд на 4 роки. Це менше, ніж ми очікували й ніж нам потрібно, але програма з МВФ — ключ до отримання фінансування від інших партнерів, у тому числі й репараційного кредиту», — написала Підласа.

За її словами, рішення борду МВФ щодо запуску програми очікується в січні, тоді ж — перша виплата (initial disbursement).

«Prior action (попередні дії, які потрібно виконати для старту програми) — традиційно ухвалення бюджету на 2026 рік у межах погодженого з МВФ дефіциту. Щодо структурних маяків — МВФ найбільше зацікавлений у збільшенні доходів державного бюджету, зокрема шляхом закриття схем уникнення сплати податків», — підсумувала вона.

Чому Україні потрібна нова програма

Україна поспішає узгодити нову чотирирічну програму, оскільки кошти за чинною програмою розширеного фінансування на $15,6 мільярдів, ухваленою у березні 2023 року, майже вичерпані. Запит на нову програму прем'єр-міністр Юлія Свириденко направила до МВФ ще 9 вересня.

Як раніше пояснював голова НБУ Андрій Пишний, чинна програма, що діє до 2027 року, значно фокусується на повоєнній відбудові, але оскільки війна триває, Україні потрібна нова угода, адаптована до реалій «воєнного бюджету».

За даними з початкового тексту, за два роки чинної програми Україна пройшла вісім успішних переглядів та отримала дев'ять траншів. Попередній очікуваний розмір нової програми МВФ оцінюють у $8 мільярдів.

Залежність від російських активів та податкові суперечки Переговори починаються на тлі складної фінансової ситуації та певних розбіжностей між Києвом та Фондом. Як повідомляв Bloomberg, МВФ стурбований низкою українських бюджетних ініціатив, зокрема податковими пільгами для ФОПів та промисловості, які можуть скоротити доходи бюджету.

Крім того, за даними Politico, продовження фінансування від МВФ може залежати від рішення ЄС щодо надання Україні «репараційного кредиту» на €140 мільярдів, забезпеченого замороженими російськими активами. Фонд має отримати гарантії, що фінансовий дефіцит України у 2026 році буде надійно перекрито, перш ніж затверджувати нову програму.

Роман Мирончук
zevs1
zevs1
17 листопада 2025, 16:16
В этой истории сотрудничества с МВФ,только Греки поступили правильно списав большую часть долга со своей страны.
