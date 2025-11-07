Головні фінансові новини тижня, 3−7 жовтня.
Головне за тиждень: рекордні валютні резерви, нова фондова біржа, вкладення в ОВДП на максимумі
Міжнародні резерви України сягнули рекордних $49,5 млрд
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року досягли $49,516 мільярдів, встановивши новий абсолютний рекорд за всю історію незалежності. Лише за жовтень вони зросли на 6,4%. Таке стрімке зростання стало можливим завдяки значним надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів, обсяг якої перевищив як витрати на валютні інтервенції для підтримки гривні, так і виплати за державним боргом.
В Україні зареєстровано нову фондову біржу
В Україні зареєстровано ТОВ «Українська фондова біржа Інжур». Ініціатором її створення виступив засновник групи компаній Inzhur Андрій Журжій, відомий запуском ринку інвестиційних фондів нерухомості у 2022 році. Наразі команда працює над підготовкою документів для отримання ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).
В Ощадбанку обрали нового голову правління: що про нього відомо
Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління банку за результатами відкритого конкурсу. Переможцем став Юрій Каціон, який наразі обіймає посаду заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес. Офіційне призначення відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком.
Нацбанк відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних
Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Банком письмової вимоги Нацбанку щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення.
Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму
Обсяг вкладень громадян України у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму, перевищивши 106 мільярдів гривень. Це на 27,5% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Станом на 31 жовтня 2025 року загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,89 трлн грн.
