Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
7 листопада 2025, 20:00

Головне за тиждень: рекордні валютні резерви, нова фондова біржа, вкладення в ОВДП на максимумі

Головні фінансові новини тижня, 3−7 жовтня.

Головні фінансові новини тижня, 3−7 жовтня.

Міжнародні резерви України сягнули рекордних $49,5 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року досягли $49,516 мільярдів, встановивши новий абсолютний рекорд за всю історію незалежності. Лише за жовтень вони зросли на 6,4%. Таке стрімке зростання стало можливим завдяки значним надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів, обсяг якої перевищив як витрати на валютні інтервенції для підтримки гривні, так і виплати за державним боргом.

В Україні зареєстровано нову фондову біржу

В Україні зареєстровано ТОВ «Українська фондова біржа Інжур». Ініціатором її створення виступив засновник групи компаній Inzhur Андрій Журжій, відомий запуском ринку інвестиційних фондів нерухомості у 2022 році. Наразі команда працює над підготовкою документів для отримання ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР).

В Ощадбанку обрали нового голову правління: що про нього відомо

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління банку за результатами відкритого конкурсу. Переможцем став Юрій Каціон, який наразі обіймає посаду заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес. Офіційне призначення відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком.

Нацбанк відніс РВС Банк до категорії неплатоспроможних

Рішення ухвалене у зв’язку з невиконанням Банком письмової вимоги Нацбанку щодо подання до НБУ доопрацьованого з урахуванням наданих зауважень Плану фінансового оздоровлення.

Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму

Обсяг вкладень громадян України у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму, перевищивши 106 мільярдів гривень. Це на 27,5% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Станом на 31 жовтня 2025 року загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,89 трлн грн.

Джерело: Мінфін
