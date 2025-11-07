Головне за тиждень: рекордні валютні резерви, нова фондова біржа, вкладення в ОВДП на максимумі

Міжнародні резерви України сягнули рекордних $49,5 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року досягли $49,516 мільярдів, встановивши новий абсолютний рекорд за всю історію незалежності. Лише за жовтень вони зросли на 6,4%. Таке стрімке зростання стало можливим завдяки значним надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів, обсяг якої перевищив як витрати на валютні інтервенції для підтримки гривні, так і виплати за державним боргом.

В Україні зареєстровано нову фондову біржу