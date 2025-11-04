Інвестиції українців в ОВДП досягли історичного максимуму

Обсяг вкладень громадян України у державні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) сягнув історичного максимуму, перевищивши 106 мільярдів гривень. Це на 27,5% більше порівняно з жовтнем 2024 року. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України щодо результатів розміщення ОВДП за жовтень 2025 року.

Залучення коштів у жовтні

У жовтні Міністерство фінансів залучило до держбюджету 64,7 млрд грн в еквіваленті через розміщення облігацій:

Гривневі облігації: 49,9 млрд грн (середньозважена дохідність 16,5% річних).

Валютні облігації: $355 млн (дохідність 4,06% річних).

Хто володіє державними облігаціями?

Станом на 31 жовтня 2025 року загальний обсяг ОВДП в обігу перевищує 1,89 трлн грн. Найбільшими власниками залишаються комерційні банки та НБУ:

Комерційні банки — 48,3%.

Національний банк України — 35,2%.

Фізичні особи — 5,6% (понад 106 млрд грн).

Юридичні особи — 8,8% (понад 166,7 млрд грн).

Нерезиденти — 0,8%,

Страхові компанії — 1,1%,

Територіальні громади — 0,01%.

Switch-аукціон ОВДП

У жовтні Мінфін провів четвертий switch-аукціон, під час якого інвестори обміняли облігації з найближчим терміном погашення (5 листопада 2025 року) на нові папери з терміном обігу до 2029 року з дохідністю 14,89%. Загальна сума задоволених заявок склала 15,5 млрд грн.

Зазначається, що з початку 2025 року через ОВДП залучено близько 473,1 млрд грн, що є другим за обсягом джерелом фінансування держбюджету після міжнародної допомоги.

У міністерстві нагадали, що придбати військові облігації, номінальна вартість яких становить 1 000 грн, $1 000 або 1 000 євро, може кожен громадянин через застосунок «Дія», банки або брокерів.