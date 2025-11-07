Multi від Мінфін
7 листопада 2025, 13:05

В Україні зареєстровано нову фондову біржу

В Україні зареєстровано ТОВ «Українська фондова біржа Інжур». Ініціатором її створення виступив засновник групи компаній Inzhur Андрій Журжій, відомий запуском ринку інвестиційних фондів нерухомості у 2022 році. Наразі команда працює над підготовкою документів для отримання ліцензії від Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (НКЦПФР). Про це повідомила компанія Inzhur 7 листопада.

В Україні зареєстровано ТОВ «Українська фондова біржа Інжур».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Критика чинних бірж

В Inzhur вважають, що чинний фондовий ринок в Україні не виконує своєї головної функції. Наразі ліцензії НКЦПФР мають два організатори торгівлі — біржі «Перспектива» та ПФТС. Проте, за словами Андрія Журжія, «жодна з них не змогла стати інструментом для реалізації потенціалу українського фондового ринку».

Він пояснив, що ці майданчики не стали місцем, де українські компанії могли б залучати капітал через розміщення власних цінних паперів, а інвестори — безпечно вкладати кошти.

«Зараз понад 90% торгівлі на існуючих біржах — це ОВДП, які в цьому контексті не має сенсу брати до уваги, бо це просто заміщення боргу державою, яке не створює додаткову вартість», — заявив Журжій.

Мета нової біржі

Метою «Української фондової біржі Інжур» є створення ліквідного майданчика, де українські компанії зможуть залучати капітал через розміщення акцій та облігацій. Це має стати реальною вітчизняною альтернативою іноземним біржам.

«Україні потрібна ліквідна фондова біржа, щоб українські компанії та приватні інвестори мали можливість реалізовувати свій потенціал вдома — а не тільки на варшавській, лондонській, нью-йорській та інших біржах, як вони змушені зараз через відсутність українського інструменту», — зазначив засновник Inzhur.

Подальші кроки

Реєстрація юридичної особи 5 листопада є лише першим етапом. За словами Журжія, попереду «багато місяців кропіткої роботи» для отримання ліцензії.

«Ми вже найняли юридичних радників. Команда ретельно аналізує та вирішує питання програмного забезпечення, ліквідності та багато інших, щоб у найближчому майбутньому наш продукт дійсно зміг стати першим вибором для українських компаній та інвесторів», — пояснив підприємець.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
Я. ..
Я. ..
7 листопада 2025, 13:37
#
Це все супер, але який баран буде в Україні, через українську біржу, купляти акції?)))))))))))))
Ну, якби, спершу блокування ФФУ, пригоди кернел на варшавській біржі, новини про примусовий викуп акцій в київстар, націоналізація акцій укрнафти у звичайних людей без жодних компенсацій, а потім раптом:-Ми для вас біржу створили, приходьте і користуйтеся :D

Ні, ну, якщо є такі полудурки, котрі хочуть позагравати своїми грошима з «демократичною» та «правовою» державою (банановою республікою), то звісно хай щастить)))
+
0
neverice
neverice
7 листопада 2025, 13:38
#
Цікава заявка. Вони вже мають доволі великий пул інвесторів, тож якщо зможуть запропонувати щось адекватне — воно дійсно може запрацювати. Про те як воно буде поки рано говорити, сильно залежить від умов, асортименту продуктів та інше.
Але оцей от пул клієнтів, які потенційно готові з цим працювати дає шанс. А так, на безбірж'ї і інжур біржа.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
