Міжнародні резерви України сягнули рекордних $49,5 млрд

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року досягли $49,516 мільярдів, встановивши новий абсолютний рекорд за всю історію незалежності. Лише за жовтень вони зросли на 6,4%. Таке стрімке зростання стало можливим завдяки значним надходженням фінансової допомоги від міжнародних партнерів, обсяг якої перевищив як витрати на валютні інтервенції для підтримки гривні, так і виплати за державним боргом. Про це повідомив Національний банк України 7 листопада.

Головний фактор — міжнародна допомога

Ключовим джерелом поповнення резервів у жовтні стали надходження на користь уряду, які склали $6,398 мільярдів. Переважна частина цих коштів надійшла від партнерів:

$4,694 млрд — від Європейського Союзу в рамках ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) (використання прибутків від заморожених активів РФ).

$1,079 млрд — через механізми Світового банку.

$117,3 млн — від Банку розвитку Ради Європи.

Ще $507,7 млн уряд залучив від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Витрати з резервів: Інтервенції та борги

Зростання відбулося попри те, що Україна продовжувала витрачати валюту на підтримку ринку та обслуговування боргів.

Національний банк продав $2,835 млрд, викупивши до резервів лише $0,8 млн. Таким чином, чистий продаж валюти (інтервенції) у жовтні склав $2,834 млрд.

Витрати на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становили $611,6 млн. З них $368,9 млн було спрямовано на погашення валютних ОВДП, а $199,5 млн — на виплати перед Світовим банком. Окрім цього, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $83,9 млн.

Переоцінка активів

Позитивний вплив на обсяг резервів також мала переоцінка фінансових інструментів (внаслідок зміни їхньої ринкової вартості та курсових коливань). У жовтні цей фактор додав до резервів $126,8 млн.

Поточний обсяг резервів покриває 5,1 місяця майбутнього імпорту, що, за оцінками НБУ, є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

Чому це важливо

Новий історичний рекорд резервів — це потужний позитивний сигнал для фінансової системи, який демонструє високий рівень міжнародної підтримки. Однак важливо розуміти, що цей рекорд досягнутий не завдяки покращенню торговельного балансу, а внаслідок отримання міжнародної допомоги.

По суті, допомога від партнерів ($6,4 млрд) повністю перекрила як чистий продаж валюти Нацбанком для підтримки гривні ($2,8 млрд), так і всі боргові виплати ($0,7 млрд). Це дозволяє НБУ впевнено контролювати валютний ринок та зберігати курсову стабільність, попри те, що попит на валюту всередині країни залишається значно вищим за пропозицію.