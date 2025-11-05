Multi від Мінфін
5 листопада 2025, 14:37

В Ощадбанку обрали нового голову правління: що про нього відомо

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління банку за результатами відкритого конкурсу. Переможцем став Юрій Каціон, який наразі обіймає посаду заступника голови правління, відповідального за корпоративний бізнес. Офіційне призначення відбудеться після погодження його кандидатури Національним банком. Про це 5 листопада повідомила пресслужба Ощадбанку.

Наглядова рада Ощадбанку обрала нового голову правління банку за результатами відкритого конкурсу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Внутрішній» кандидат з 24-річним досвідом

Юрій Каціон має 27-річний досвід у банківській сфері, з яких 24 роки він присвятив роботі саме в Ощадбанку. Він пройшов кар'єрний шлях від головного економіста до директора департаменту корпоративного бізнесу у 2016 році та заступника голови правління у 2022 році.

Пан Каціон здобув вищу освіту в Київському національному економічному університеті, де отримав ступінь магістра з управління банківськими інвестиціями.

Експертиза в корпоративному секторі

Пріоритетними напрямками роботи Юрія Каціона в банку були розвиток корпоративного бізнесу, реалізація складних інвестиційних проєктів та структурування угод, зокрема із залученням міжнародних фінансових організацій (МФО).

У пресслужбі відзначили його високу експертизу в стратегічно важливих галузях економіки, таких як аграрна та переробна промисловість, паливно-енергетичний комплекс, нафтопереробка, будівництво, металургія та ритейл. Він також брав активну участь у розробці нормативних документів банку, НБУ та співпрацював з урядом і парламентом щодо підтримки ключових галузей економіки під час повномасштабної війни.

Завершення п'ятирічного терміну Наумова

Наглядова рада Ощадбанку також відзначила вагомий внесок чинного голови правління Сергія Наумова, який очолював банк протягом останніх п’яти років.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
DCLXVI
DCLXVI
5 листопада 2025, 14:59
#
Поміняли шило на мило
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
5 листопада 2025, 15:10
#
Мабуть також «справжній українець».
+
0
zevs1
zevs1
5 листопада 2025, 15:25
#
Так какая у него зарплата будет?

Наверное как у руководителя Укрпочты под миллион гривен в месяц, а финансовый результат Укрпочты как был отрицательными так и остался.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
