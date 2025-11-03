Multi від Мінфін
3 листопада 2025, 20:00

Головне за понеділок: підтримка МВФ під загрозою, mono запустив спільні картки, Китай припиняє купувати російську нафту

Головні фінансові новини за понеділок, 3 листопада.

Головні фінансові новини за понеділок, 3 листопада.

Politico: Підтримка МВФ для України під загрозою через блокування Бельгією «репараційного кредиту»

Відмова Бельгії підтримати кредит ЄС для України на €140 мільярдів, забезпечений замороженими російськими активами, може змусити Міжнародний валютний фонд (МВФ) заблокувати власну життєво важливу фінансову підтримку Києва. Про це попереджають високопосадовці ЄС, побоюючись каскадної втрати довіри до економічної життєздатності України в умовах війни, оскільки час на ухвалення рішення спливає.

Fitch підтвердило рейтинги трьох українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків — Ощадбанку, Укрексімбанку та Сенс Банку: у іноземній валюті — на рівні (LTFC) «CCC», у національній валюті — на рівні «CCC+».

monobank запустив спільні картки

Китайські НПЗ масово відмовляються від російської нафти через санкції США

Китайські нафтопереробні заводи (НПЗ), включно з державними гігантами та меншими приватними компаніями, уникають закупівель російської нафти після того, як США та їхні союзники внесли до «чорних списків» провідних виробників Москви та деяких їхніх клієнтів. Ціна на ключовий російський сорт нафти ESPO вже різко впала.

У Трампа готують план «Б» у разі скасування Верховним судом тарифів

Адміністрація Дональда Трампа попередила американський бізнес та іноземних партнерів, що протекціоністські тарифи залишаться чинними у довгостроковій перспективі, незалежно від рішення Верховного суду. Навіть якщо суд визнає нинішній механізм незаконним, уряд негайно використає інші закони для збереження мит.

Джерело: Мінфін
