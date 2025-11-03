У Трампа готують план «Б» у разі скасування Верховним судом тарифів

Адміністрація Дональда Трампа попередила американський бізнес та іноземних партнерів, що протекціоністські тарифи залишаться чинними у довгостроковій перспективі, незалежно від рішення Верховного суду. Навіть якщо суд визнає нинішній механізм незаконним, уряд негайно використає інші закони для збереження мит. Про це повідомляє Reuters 3 листопада.

«План Б» на випадок поразки в суді

Цього тижня Верховний суд США має розглянути законність використання президентом Дональдом Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження 1977 року (IEEPA) для запровадження глобальних тарифів. Раніше суди нижчих інстанцій ухвалили, що президент перевищив свої повноваження, коли оголосив торговельний дефіцит ($1,2 трлн у 2024 році) національною надзвичайною ситуацією, щоб виправдати використання цього закону, призначеного для санкцій проти інших держав.

Однак міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація готова до будь-якого рішення. За його словами, якщо Верховний суд скасує тарифи на основі IEEPA, уряд негайно задіє інші правові механізми:

Розділ 122 Закону про торгівлю 1974 року (дозволяє тимчасові тарифи до 15% для виправлення торговельного дисбалансу).

Розділ 338 Закону про тарифи 1930 року (дозволяє тарифи до 50% проти країн, що «дискримінують» американську торгівлю).

«Ви повинні виходити з того, що вони (тарифи) тут надовго», — сказав Бессент в інтерв'ю.

Нова реальність для бізнесу

Ця політика вже змушує компанії кардинально перебудовувати ланцюги постачання. Білл Кенаді, генеральний директор виробника промислового обладнання OTC Industrial Technologies, розповів, що його компанія зіткнулася з дилемою: «Ми перенесли виробництво з Китаю до деяких інших країн (зокрема Індії), а тепер тарифи на них такі ж погані або гірші».

За його словами, бізнес змушений робити ставки на нові, більш стійкі виробничі бази, переносячи високотехнологічні продукти назад до США, а менш вартісні — до Мексики. Кенаді очікує, що новою нормою стануть тарифи на рівні 15%, незалежно від юридичного обґрунтування.

Торговельні партнери фіксують збитки

Іноземні торгові партнери США, не чекаючи рішення суду, вже намагаються домовитися про фіксовані умови. В'єтнам, Малайзія, Таїланд та Камбоджа уклали рамкові угоди, погодившись на тарифи в діапазоні 19−20%. Південна Корея погодилася на інвестиційний план у $350 млрд в обмін на 15% тариф на свої товари, включно з автомобілями.

Найскладнішими залишаються переговори з Китаєм через його готовність до контрзаходів, зокрема щодо обмеження експорту рідкісноземельних металів. Минулого тижня Трамп та Сі Цзіньпін домовилися про чергове перемир'я: США знизять тарифи, пов'язані з фентанілом, а Китай відновить закупівлі сої та призупинить експортні обмеження на рік.