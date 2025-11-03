Китайські НПЗ масово відмовляються від російської нафти через санкції США

Китайські нафтопереробні заводи (НПЗ), включно з державними гігантами та меншими приватними компаніями, уникають закупівель російської нафти після того, як США та їхні союзники внесли до «чорних списків» провідних виробників Москви та деяких їхніх клієнтів. Ціна на ключовий російський сорт нафти ESPO вже різко впала. Про це повідомляє Bloomberg 3 листопада.

Китай відмовляється від російської нафти

За словами трейдерів, державні гіганти, такі як Sinopec та PetroChina Co., залишаються осторонь ринку, скасувавши частину російських вантажів після запровадження минулого місяця санкцій США проти «Роснєфті» та «Лукойлу».

Менші приватні НПЗ, відомі як «самовари», також призупинили закупівлі. Вони побоюються потрапити під аналогічні санкції, як ті, що нещодавно були запроваджені Великою Британією та Європейським Союзом проти китайської компанії Shandong Yulong Petrochemical Co.

Цей «страйк покупців» вже вдарив по цінах. Нафта сорту ESPO, що користується широким попитом у Китаї, різко впала в ціні. Консалтингова компанія Rystad Energy AS підрахувала, що відмова китайських покупців торкнулася близько 400 000 барелів на добу, що становить до 45% загального обсягу імпорту нафти з Росії до Китаю.

Посилення тиску та парадокс санкцій

Росія змогла закріпитися як найбільший іноземний постачальник нафти до Китаю, зокрема, завдяки значним знижкам, що виникли після санкцій, запроваджених іншими країнами через вторгнення в Україну.

Зараз США та їхні союзники посилюють ці санкції, націлюючись як на російських виробників, так і на їхніх клієнтів, щоб зупинити війну, перекривши нафтові доходи Москви. Оскільки Китай є найбільшим у світі імпортером сирої нафти, будь-які обмеження на закупівлі у сусіда, ймовірно, підуть на користь іншим постачальникам.

До них можуть належати і США, які минулого тижня уклали важливе торговельне перемир'я з Пекіном під час зустрічі лідерів Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Однак санкції не є повною поразкою для Москви. Як не парадоксально, внесена до «чорного списку» китайська компанія Yulong, чиї вантажі скасували західні постачальники, тепер, через брак інших варіантів, ще більше залежить від російської нафти.

Невизначеність зберігається

Інші приватні НПЗ («самовари») уважно стежать за розвитком подій і утримуються від дій, які можуть спровокувати аналогічні санкції. До того ж, зазначає Rystad, «самовари» стикаються з нестачею квот на імпорт сирої нафти, що в будь-якому разі, ймовірно, обмежить їхні закупівлі російської нафти до кінця року, навіть якби вони були готові ризикнути.

Зустріч Трампа та Сі Цзіньпіна лише додала плутанини. Хоча лідери змогли встановити нові правила торгівлі напівпровідниками, рідкісноземельними металами та соєвими бобами, питання російської нафти в жодних публічних звітах не згадувалося.

Чому це важливо

Відмова ключових китайських покупців від російської нафти — це перша серйозна тріщина у російсько-китайському енергетичному альянсі після повномасштабного вторгнення в Україну. Досі Китай та Індія були головними покупцями, які поглинали російські барелі та нівелювали ефект західних обмежень.

Нова, більш жорстка санкційна стратегія США та союзників (націлена не лише на продавця, але й на покупців) виявилася дієвою. Вона створює токсичну репутацію для російської нафти. Це змушує Москву або надавати ще більші, збиткові знижки тим небагатьом, хто готовий ризикувати (як підсанкційний Yulong), або скорочувати видобуток, що в будь-якому випадку призведе до подальшого падіння нафтових доходів Кремля.