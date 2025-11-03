Fitch підтвердило рейтинги трьох українських держбанків

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків — Ощадбанку , Укрексімбанку та Сенс Банку: у іноземній валюті — на рівні (LTFC) «CCC», у національній валюті — на рівні «CCC+». Про це пише «Інтерфакс Україна».

Рейтинги стійкості

Для Ощаду та Сенсу також підтверджено рейтинги стійкості банку (VR) на рівні «ccc», тоді як для Укрексіму цей рейтинг підвищено з «f» до «ccc-», що відображає відновлення життєздатності банку завдяки покращеній капіталізації з коефіцієнтами капіталу, які більше не порушують мінімальні вимоги до капіталу.

Окрім того всім трьом банкам агентство присвоїло короткостроковий рейтинг у національній валюті «С».

Що означає підвищення рейтінгів

Підвищення рейтингів банків є комплексним процесом, що залежить від макроекономічних умов, результатів діяльності кожного банку та дій регулятора.

Покращення фінансових показників, стабільність економіки та зміна національної рейтингової шкали можуть одночасно призвести до підвищення рейтингів, як це сталося у випадку з багатьма українськими банками у 2024 році.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», за даними НБУ, платоспроможні банки України за перше півріччя 2025 року отримали 78,074 млрд гривень прибутку, що на 1,1% менше, ніж минулого року (78,922 млрд гривень).