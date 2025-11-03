monobank запустив спільні картки

У monobank з’явилися спільні картки. Про це повідомив один співзасновник компанії Фінтех Бенд Олег Гороховський .

Що відомо

«А у нас з’явилися СПІЛЬНІ КАРТКИ! Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи). Відсьогодні (треба оновити застосунок) все стало простіше. Під вашою карткою mono можна натиснути „Відкрити доступ“, вибрати близьку людину, встановити ліміт витрат на місяць — і вона зможе витрачати гроші з вашого рахунку», — зазначив він.

Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером, додав він.

«Але баланс на ній спільний із вашим», — уточнив Гороховський.

За його словами, той, хто відкриває доступ, бачить усі витрати з картки, а той, кому відкривають — лише свої.

Доступ можна закрити будь-коли, додав Гороховський.