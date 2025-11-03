Politico: Підтримка МВФ для України під загрозою через блокування Бельгією «репараційного кредиту»

Відмова Бельгії підтримати кредит ЄС для України на €140 мільярдів, забезпечений замороженими російськими активами, може змусити Міжнародний валютний фонд (МВФ) заблокувати власну життєво важливу фінансову підтримку Києва. Про це попереджають високопосадовці ЄС, побоюючись каскадної втрати довіри до економічної життєздатності України в умовах війни, оскільки час на ухвалення рішення спливає. Про це повідомляє Politico 3 листопада.

Загроза зриву фінансування МВФ

Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету і терміново потребує фінансування від МВФ для продовження оборони. Наразі Фонд розглядає можливість надання Києву $8 мільярдів протягом наступних трьох років.

Однак надія на отримання цих коштів безпосередньо залежить від того, чи зможе ЄС фіналізувати власний репараційний кредит на €140 мільярдів, використовуючи заморожені російські державні активи. Як пояснив один чиновник Єврокомісії та дипломати трьох країн-членів, така угода переконала б МВФ у фінансовій життєздатності України на найближчі роки — це є ключовою вимогою Фонду для надання кредитів будь-якій країні.

Позиція Бельгії та дефіцит часу

Минулого місяця Бельгія виступила проти цього кредиту під час зустрічі лідерів ЄС, посилаючись на серйозні фінансові та юридичні ризики (оскільки більшість активів заморожено саме у бельгійському депозитарії Euroclear). Це значно послабило надії на укладення угоди до вирішального засідання МВФ, яке, ймовірно, відбудеться вже у грудні.

Критична роль МВФ

На тлі значного скорочення підтримки з боку США, МВФ очікує, що саме ЄС візьме на себе основний тягар фінансових потреб України. Хоча сама програма МВФ ($8 млрд) є відносно невеликою, її схвалення є критично важливим сигналом для інших інвесторів та країн-донорів.

Під час останнього саміту лідери ЄС, як поступку Бельгії, «розмили» формулювання у фінальному рішенні, замінивши згадку про €140 млрд на розпливчасте «запрошення Комісії представити варіанти фінансової підтримки». На думку дипломатів, такі формулювання навряд чи задовольнять МВФ.

Щоб посилити фінансові гарантії для України, ЄС також намагається переконати Фонд, що Київ не муситиме повертати ці €140 мільярдів. Брюссель наполягає, що кредит буде погашено лише в тому випадку, якщо Кремль припинить війну та виплатить репарації — сценарій, який вважається малоймовірним.