Головне за тиждень: законопроєкт про «дропи», ФРС знизила ставку, США та Китай домовились

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п). Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.

Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%

Реструктуризація розробника ChatGPT: Microsoft отримує 27% OpenAI