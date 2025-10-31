Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 20:00

Головне за тиждень: законопроєкт про «дропи», ФРС знизила ставку, США та Китай домовились

Головні фінансові новини за тиждень, 27−31 жовтня.

До Ради внесли законопроєкт про «реєстр дропів»

28 жовтня група народних депутатів внесла законопроєкт про «реєстр дропів». Проєктом передбачається: створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю. Банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг.

Президент підписав закон про створення спеціалізованого держбанку

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.

Держборг України перевищив 8 трильйонів гривень

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн, що еквівалентно $194,2 млрд.

ФРС США знизила базову ставку на 25 б.п

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п). Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.

Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%

Реструктуризація розробника ChatGPT: Microsoft отримує 27% OpenAI

Microsoft Corp. та OpenAI завершили процес узгодження нової угоди про партнерство, усунувши ключовий фактор невизначеності для інвесторів обох компаній. Угода відкриває шлях для реструктуризації розробника ChatGPT у більш традиційну комерційну компанію та закріплює доступ Microsoft до його передових технологій.

Джерело: Мінфін
