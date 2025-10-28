Реструктуризація розробника ChatGPT: Microsoft отримує 27% OpenAI

Microsoft Corp. та OpenAI завершили процес узгодження нової угоди про партнерство, усунувши ключовий фактор невизначеності для інвесторів обох компаній. Угода відкриває шлях для реструктуризації розробника ChatGPT у більш традиційну комерційну компанію та закріплює доступ Microsoft до його передових технологій. Про це повідомляє Bloomberg 28 жовтня.

Ключові умови нового партнерства

Microsoft отримає 27% акцій у комерційній структурі OpenAI, вартість яких оцінюється приблизно у $135 мільярдів. Крім того, технологічний гігант матиме доступ до технологій ШІ-стартапу до 2032 року, включно з моделями, які досягнуть рівня штучного загального інтелекту (AGI).

Угода усуває значну перешкоду для бізнес-планів OpenAI, яка більшу частину року працювала над переходом до більш традиційної комерційної моделі. Microsoft, яка раніше інвестувала в OpenAI близько $13,75 мільярдів, була ключовим учасником переговорів серед інвесторів стартапу.

Реструктуризація та роль фонду

Некомерційна структура OpenAI, що отримала назву OpenAI Foundation, також отримає частку акцій вартістю приблизно $130 мільярдів у рамках реструктуризації. Фонд планує спочатку зосередитись на фінансуванні робіт для «прискорення проривів у галузі охорони здоров'я».

Акції Microsoft підскочили майже на 4% на початку торгів після оголошення новини, оскільки невизначеність щодо майбутнього відносин з OpenAI вважалася серйозним ризиком для гіганта.

Уточнення щодо AGI та хмарної інфраструктури

Одним із головних пунктів переговорів було питання доступу Microsoft до технологій після досягнення OpenAI штучного загального інтелекту (AGI) — ШІ, що перевершує людину у більшості економічно корисних завдань. Згідно з новою угодою, досягнення цього порогу має бути підтверджене «незалежною експертною комісією». Після цього Microsoft перестане отримувати частку доходу OpenAI.

Microsoft також втрачає право першочергової відмови щодо нових контрактів OpenAI на хмарну інфраструктуру. Раніше Azure була ексклюзивним провайдером для OpenAI, але згодом Microsoft дозволила стартапу шукати послуги в інших постачальників (як-от Oracle Corp.), за умови надання Microsoft опціону на першочергову пропозицію. Попри це, OpenAI візьме на себе додаткове зобов'язання щодо використання Azure на суму $250 мільярдів.

Угода уточнює, що доступ Microsoft до технологій OpenAI не поширюватиметься на споживче обладнання. OpenAI також матиме можливість «спільно розробляти деякі продукти з третіми сторонами».

Раніше плани реструктуризації OpenAI стикалися з ускладненнями, включаючи регуляторні перевірки та позов від Ілона Маска, одного з ранніх інвесторів, який звинуватив компанію у відході від її початкової некомерційної місії.