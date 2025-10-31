Держборг України перевищив 8 трильйонів гривень (інфографіка)

Станом на 30 вересня 2025 року державний і гарантований державою борг України становив 8 024,1 млрд грн, що еквівалентно $194,2 млрд. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зокрема з цієї суми:

зовнішній борг — 6 063,2 млрд грн (75,6 %), або $146,8 млрд;

внутрішній борг — 1 960,9 млрд грн (24,4 %), або $47,5 млрд.

Зростання боргу

У вересні 2025 року державний та гарантований державою борг України збільшився на 78,4 млрд грн (або $1,63 млрд). Зазначажться, що зростання відбулося передусім за рахунок збільшення державного зовнішнього боргу, зокрема завдяки:

отриманню пільгового фінансування від Європейського Союзу,

Світового банку

урядів країн-партнерів.

Водночас у вересні 2025 року державний внутрішній борг скоротився на 0,3 млрд гривень.

Покращення умов обслуговування

У міністерстві зазначили, що середньозважена вартість державного боргу продовжує знижуватись, а середньозважений термін до погашення подовжуватись.

Станом на 30 вересня 2025 року середньозважена ставка державного боргу зменшилась до 4,86% з 4,95% в минулому місяці, а середній термін до погашення зріс до 12,7 року з 12,64 в серпні 2025 року.

Джерела фінансування

У розрізі кредиторів більшу частину державного і гарантованого боргу становлять:

пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 64%.

випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 23%,

випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 8%,

позики від комерційних банків та інших фінансових установ — близько 5%.

ОВДП

За три квартали 2025 року Мінфін провів 133 аукціони ОВДП, залучивши 408,6 млрд грн.

Рівень рефінансування ринкових ОВДП становив 112%:

у гривні — 118%,

у доларах — 81%,

у євро — 87%.

У структурі державного і гарантованого боргу за валютою найбільша частка припадає на:

євро — 41,5%,

гривню — 22,8%,

долар — 22,7%.

Частки Спеціальних прав запозичення (СПЗ) та інших валют (англійські фунти стерлінгів, канадські долари, японські єни) становлять 9,7% та 3,3% відповідно.

Нагадаємо

Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує, що державний борг України досягне свого пікового значення у 2026 році, перевищивши позначку в 110,4% Валового внутрішнього продукту (ВВП). На 2025 рік МВФ прогнозує, що держборг України становитиме 108,6% ВВП.

Водночас МВФ очікує, що після досягнення цього пікового значення у 2026 році, державний борг України поступово почне знижуватися.