28 жовтня група народних депутатів внесла законопроєкт про «реєстр дропів». Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк.
До Ради внесли законопроєкт про «реєстр дропів»
Деталі
«Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК», — написав Железняк.
За його словами, на жаль, але через систему дропів зараз проходить до 200 млрд грн і втрати для бюджету становлять десятки мільярдів. Але головне, це стало головною «фінансовою артерією», через яку оплачують нелегальний алкоголь, ігорку, тютюн. До того, «дропи» все більше використовуються відвертими злочинцями: від колл-центрів до торгівлі наркотичними засобами.
Проєктом передбачається:
- створення НБУ реєстру осіб операції яких підлягають посиленому контролю;
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть вносити в цей реєстр виявлених дропів та підприємства, які використовували міскодінг;
- до таких осіб буде застосовано встановлені НБУ ліміти на проведення платіжних операцій та обмеження на кількість карток (тільки для фізосіб);
- банки та інші надавачі платіжних послуг будуть зобовʼязані перевіряти регулярно наявність своїх клієнтів в такому реєстрі.
«Попри міфи, ми спеціально обрали до першого читання дуже консервативну версію. Ніякі рахунки одразу закривати ніхто не буде. Навпаки, допоможуть людині отримати інформацію, що її картку використовують злочинці. А для всіх інших, це можливість відійти від загальних обмежень по тим самим p2p, до більш таргетованого підходу банків саме для клієнтів, які потрапили під такий ризик», — підсумував він.
Коментарі - 2
Цікаво, а депутатікі наші можуть сказати скільки втрачає бюджет через те, що в нас досі маршрутки привітні в несправному стані часто їздять, напихуючи «сотню» людей в маршрутку, де під час дощів в салоні буквально потоп :D при тому очевидно, що маршрутчики обдирають автобуси, бо маршрутка часто може порушувати правила, набирати скільки завгодно пасажирів, стояти на зупинках скільки заманеться водію, зупинятися де захочеться водію і ніхто цю кількість готівки не контролює)
А в тих маршрутках, де встановлюють системи для оплати проїзду банківською карткою, як це давно в автобусах зроблено, там водії просто витягають з них батарейки і все, система не працює, плати готівкою, або скидай п2п водію на карту:)
Але це чомусь депутатів не турбує, зате їх дуже непокоїть, що українці торгують криптою, викладають контент на онліфанс і аналогічні платформи за бабло, ну і під соусом «потужної боротьби з тіньовою економікою і шахрайством» вони закручують гайки як заманеться, АЛЕ тільки не там де це стосуватиметься маршруток і оплат готівкою в маршрутках))