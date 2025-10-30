Multi від Мінфін
30 жовтня 2025, 10:24

Трамп погодився знизити мита на імпорт із Китаю з 57% до 47%

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%, передає CNBC.

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам на борту президентського лайнера, що зустріч із Сі Цзіньпіном була «приголомшливою» і що «було ухвалено безліч рішень», серед яких зниження ставки зборів на 10% до 47%, передає CNBC.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниДеталі зустрічіТрамп заявив, що досяг з головою КНР Сі Цзіньпіном річної угоди про постачання рідкісноземельних металів.
Фото: Президент США Дональд Трамп та голова КНР Сі Цзіньпін

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі зустрічі

Трамп заявив, що досяг з головою КНР Сі Цзіньпіном річної угоди про постачання рідкісноземельних металів. А ось експорт нових чіпів Nvidia на зустрічі не обговорювався, всупереч анонсу Трампа.

«Питання рідкісноземельних металів врегульоване», — сказав президент США, уточнивши, що досягнута угода про відновлення експорту цих елементів з Китаю переглядатиметься щорічно.

Мита, пов'язані з фентанілом, будуть негайно знижено з 20% до 10%, пообіцяв американський лідер.

Внаслідок цього загальна митна ставка на китайський імпорт зменшиться з 57% до 47%.

За словами Трампа, Пекін у відповідь «докладе всіх зусиль, щоб зупинити (постачання) фентанілу», а також відновить закупівлю американських соєвих бобів та іншої сільськогосподарської продукції, повідомляє телеканал.

Що з чіпами Nvidia

Одним із найочікуваніших питань на порядку денному переговорів двох лідерів були постачання продукції Nvidia до Китаю. Напередодні Трамп дав зрозуміти, що готовий обговорити можливість експорту найпотужнішого чіпа компанії для штучного інтелекту Blackwell. Однак після зустрічі президент повідомив, що сторони говорили про «багато чіпів», але не найпередовіших Blackwell.

Він розповів, що Пекін має намір вести переговори з американськими чіпмейкерами. «Я сказав Сі, що це справа між ним і Nvidia, а ми є свого роду арбітрами або рефері», — цитує Трампа Reuters.

Глава провідного виробника ІІ-чіпів Дженсен Хуанг раніше заявляв, що навіть не звертався за експортною ліцензією США для постачання Blackwell до Китаю, оскільки китайська влада «ясно дала зрозуміти, що не хоче присутності Nvidia на ринку прямо зараз». При цьому джерела Reuters повідомляли, що компанія працює над новим чіпом на основі архітектури Blackwell, ослабленим спеціально для експорту до КНР відповідно до вимог США.

Що кажуть аналітики

Рішення США знизити мита, пов'язані з фентанілом, відповідає на «ключову претензію Китаю» і демонструє, що «зусилля Пекіна з обмеження експорту прекурсорів фентанілу, які довгий час не визнавалися Вашингтоном, нарешті отримують визнання», вважає директор Китаю в консалтинговій фірмі The Asia Group.

Нагадаємо

Торгова політика Трампа в 2025 році зіткнулася з жорсткою позицією Китаю, що призвело до ескалації напруженості між двома найбільшими економіками, що торкнулися ШІ-чіпів, рідкісноземельних металів, постачання сої та TikTok. Незважаючи на торгове перемир'я, відносини Вашингтона з Пекіном в останній місяць були особливо нестабільними, зазначає Nikkei Asia.

Після того, як Китай оголосив про масштабні обмеження на експорт рідкісноземельних металів та інших товарів, Трамп пригрозив запровадити щодо китайських поставок додаткове 100-відсоткове мито. Також сторони обклали одна одну новими портовими зборами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Мінфін
