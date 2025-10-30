Multi від Мінфін
30 жовтня 2025, 8:24

ФРС США знизила базову ставку на 25 б.п

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.п). Її новий діапазон тепер становить 3,75−4%. Це друге зниження із грудня 2024 року.

Федеральна резервна система США знизила відсоткову ставку за федеральними кредитними засобами (federal funds rate) на 25 базисних пунктів (б.
Фото: Глава ФРС Джером Пауелл

Рішення ФРС

«Доступні показники вказують на те, що економічна активність продовжує зростати помірними темпами. Приріст зайнятості цього року сповільнився, а рівень безробіття дещо підвищився, але лишався низьким до серпня. Нові дані підтверджують ці тенденції. Інфляція підвищилася порівняно з початком року і, як і раніше, залишається дещо вищою за цільовий рівень», — йдеться в релізі.

ФРС наголосила, що невизначеність щодо економічних перспектив зберігається, а ризики зниження зайнятості зросли останніми місяцями. У зв'язку зі зміною балансу ризиків, регулятор також оголосив про рішення завершити скорочення сукупного портфеля цінних паперів до 1 грудня 2025 року.

За рішення щодо зниження ставки на 25 б.п. проголосували 10 членів FOMC. Член ради керуючих ФРС Стівен Міран виступив за зменшення ставки відразу на 50 б.п., а президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід за її збереження на колишньому рівні.

Чи очікувати на зниження в грудні?

Зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні не гарантовано, заявив голова американського Ц Б Джером Пауелл у ході пресконференції за підсумками засідання.

Пауелл охарактеризував рішення про зниження ставки на жовтневому засіданні заходом з управління ризиками, який має наблизити ФРС до більш нейтральної грошово-кредитної політики, як і вересневе зниження.

Він зазначив, що подальші кроки — це вже інша справа, і питання про грудневе рішення залишається відкритим.

«Сьогодні були висловлені різні думки, і головний висновок з цього в тому, що ми ще не прийняли рішення щодо грудня. Ми будемо аналізувати дані, що надходять, щоб зрозуміти, як вони впливають на перспективи економіки та баланс ризиків», — заявив Пауелл.

Відповідаючи на запитання про те, чи може шатдаун, що затягнувся в США, утруднити прийняття Федрезервом рішень по ДКП, він сказав, що регулятор «не може розуміти ситуацію повною мірою». «Однак якщо в економіці відбудуться істотні зміни в той чи інший бік, ми, ймовірно, це вловимо», — зазначив Пауелл.

Дані, що є в розпорядженні ЦБ, показують, що ринок праці продовжує помірне охолодження, в той час, як інфляція залишається поблизу цільового показника Федрезерва, що становить 2%, сказав Пауелл.

Він зазначив, що відсутність статистики через призупинення роботи уряду є «тимчасовим явищем», але визнав, що у разі затягування інформаційного вакууму буде розумним виявити більше обережності при ухваленні рішення щодо ставки у грудні.

Реакція ринку

Фондові індекси США Dow Jones та S&P 500 перейшли до зниження на заявах Пауелла, втрачають по 0,2%, Nasdaq Composite додає 0,2%.

Курс долара до євро зріс до $1,1585 порівняно з $1,1641 до виступу глави ФРС.

