ФРС США знизила базову ставку на 25 б.п

«Доступні показники вказують на те, що економічна активність продовжує зростати помірними темпами. Приріст зайнятості цього року сповільнився, а рівень безробіття дещо підвищився, але лишався низьким до серпня. Нові дані підтверджують ці тенденції. Інфляція підвищилася порівняно з початком року і, як і раніше, залишається дещо вищою за цільовий рівень», — йдеться в релізі.

ФРС наголосила, що невизначеність щодо економічних перспектив зберігається, а ризики зниження зайнятості зросли останніми місяцями. У зв'язку зі зміною балансу ризиків, регулятор також оголосив про рішення завершити скорочення сукупного портфеля цінних паперів до 1 грудня 2025 року.

За рішення щодо зниження ставки на 25 б.п. проголосували 10 членів FOMC. Член ради керуючих ФРС Стівен Міран виступив за зменшення ставки відразу на 50 б.п., а президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джеффрі Шмід за її збереження на колишньому рівні.

Чи очікувати на зниження в грудні?

Зниження базової процентної ставки Федеральною резервною системою (ФРС) у грудні не гарантовано, заявив голова американського Ц Б Джером Пауелл у ході пресконференції за підсумками засідання.

Пауелл охарактеризував рішення про зниження ставки на жовтневому засіданні заходом з управління ризиками, який має наблизити ФРС до більш нейтральної грошово-кредитної політики, як і вересневе зниження.

Він зазначив, що подальші кроки — це вже інша справа, і питання про грудневе рішення залишається відкритим.

«Сьогодні були висловлені різні думки, і головний висновок з цього в тому, що ми ще не прийняли рішення щодо грудня. Ми будемо аналізувати дані, що надходять, щоб зрозуміти, як вони впливають на перспективи економіки та баланс ризиків», — заявив Пауелл.

Відповідаючи на запитання про те, чи може шатдаун, що затягнувся в США, утруднити прийняття Федрезервом рішень по ДКП, він сказав, що регулятор «не може розуміти ситуацію повною мірою». «Однак якщо в економіці відбудуться істотні зміни в той чи інший бік, ми, ймовірно, це вловимо», — зазначив Пауелл.

Дані, що є в розпорядженні ЦБ, показують, що ринок праці продовжує помірне охолодження, в той час, як інфляція залишається поблизу цільового показника Федрезерва, що становить 2%, сказав Пауелл.

Він зазначив, що відсутність статистики через призупинення роботи уряду є «тимчасовим явищем», але визнав, що у разі затягування інформаційного вакууму буде розумним виявити більше обережності при ухваленні рішення щодо ставки у грудні.

Реакція ринку

Фондові індекси США Dow Jones та S&P 500 перейшли до зниження на заявах Пауелла, втрачають по 0,2%, Nasdaq Composite додає 0,2%.

Курс долара до євро зріс до $1,1585 порівняно з $1,1641 до виступу глави ФРС.