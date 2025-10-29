Головні фінансові новини за середу, 29 жовтня.
Головне за середу: Nvidia досягла оцінки в $5 трлн, шатдаун в США триває
Nvidia досягла оцінки в $5 трильйонів
Корпорація Nvidia стала першою компанією з оцінкою у $5 трильйонів. Серія угод головного виконавчого директора Дженсена Хуанга по всьому світу виводить торгівлю штучним інтелектом на нові висоти. Ця подія закріплює статус Nvidia як найбільшої компанії у світі
Сенат США знову не ухвалив бюджет. Шатдаун триває вже 28 днів
Сенат США вже втринадцяте не зміг ухвалити тимчасовий бюджет, який дозволив би відновити роботу уряду.
Технологічне ралі виводить ринок США на нові рекорди перед звітами ШІ-гігантів
Американські фондові індекси досягли нових історичних максимумів у вівторок, підштовхувані зростанням акцій найбільших технологічних компаній. Інвестори роблять ставку на те, що бум штучного інтелекту (ШІ) продовжить підживлювати прибутки групи компаній, яка стала локомотивом поточного «бичачого» ринку.
Сім'я Трампа заробила мільйони на криптовалюті: дохід зріс у 17 разів
Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого «паперового» прибутку.
«Дочка» Amazon побудує найбільший ШІ-дата-центр у Південній Кореї за $5 млрд
Хмарна структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планує протягом шести років інвестувати $4,89 млрд у будівництво нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в Південній Кореї. AWS співпрацює з місцевою компанією SK Group для будівництва ШІ-комплексу в місті Ульсан. За даними SK Group, цей центр обробки даних стане найбільшим у країні після завершення будівництва у 2027 році.
