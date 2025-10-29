Головне за середу: Nvidia досягла оцінки в $5 трлн, шатдаун в США триває

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого «паперового» прибутку.

«Дочка» Amazon побудує найбільший ШІ-дата-центр у Південній Кореї за $5 млрд

Хмарна структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планує протягом шести років інвестувати $4,89 млрд у будівництво нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в Південній Кореї. AWS співпрацює з місцевою компанією SK Group для будівництва ШІ-комплексу в місті Ульсан. За даними SK Group, цей центр обробки даних стане найбільшим у країні після завершення будівництва у 2027 році.