Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
29 жовтня 2025, 13:50

Nvidia наближається до історичної оцінки в $5 трильйонів

Корпорація Nvidia на шляху до того, щоб стати першою компанією з оборотом у $5 трильйонів, оскільки серія угод головного виконавчого директора Дженсена Хуанга по всьому світу виводить торгівлю штучним інтелектом на нові висоти. Про це пише Bloomberg.

Корпорація Nvidia на шляху до того, щоб стати першою компанією з оборотом у $5 трильйонів, оскільки серія угод головного виконавчого директора Дженсена Хуанга по всьому світу виводить торгівлю штучним інтелектом на нові висоти.
Фото: директор Nvidia Дженсен Хуанг

Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання акцій

Акції зросли на цілих 3,5% до $208,05 на передринкових торгах, що дозволило акціям досягти ринкової оцінки трохи більше $5 трильйонів. Ця подія закріплює статус Nvidia як найбільшої компанії у світі та відбувається менш ніж через чотири місяці після того, як вона подолала бар'єр у $4 трильйонів.

Лише дві компанії близькі до Nvidia за розміром: Microsoft Corp. та Apple Inc., оцінка яких становить близько $4 трильйонів.

Читайте також: Apple та Microsoft перетнули позначку $4 трлн ринкової капіталізації

«Про ринкову капіталізацію в $5 трильйонів не хто не міг би подумати кілька років тому, особливо якби вона досягла цього так швидко», — сказав Кіт Лернер, головний інвестиційний директор та головний ринковий стратег Truist Advisory Services.

«Ринок, безумовно, дуже вірить в ідею, що штучний інтелект буде трансформаційним та змінить бізнес-моделі».

Фото: Bloomberg

Чому зростають акції

Останнє зростання акцій Nvidia відбувається після того, як Дональд Трамп заявив, що очікує розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо флагманського чіпа компанії Blackwell зі штучним інтелектом.

Акції зросли на 50% цього року, створивши вартість близько $1,6 трильйона, і вони відповідають майже за п'яту частину 17% приросту індексу S&P 500 у 2025 році до вівторка.

Читайте також: Nvidia стала першою компанією, чия капіталізація перевищила $4,5 трильйона

Що передувало зростанню

Раніше цього тижня на заході GTC у Вашингтоні компанія продемонструвала нову систему для підключення квантових комп'ютерів, оголосила про розширення партнерства з Uber Technologies Inc. та підготувалася представити нові контракти на постачання чипів штучного інтелекту великим південнокорейським компаніям, таким як Samsung Electronics Co. та Hyundai Motor Group.

Читайте також:Акції Nokia злетіли на 20% після новини про інвестицію Nvidia на $1 млрд та партнерство у 6G

Зростання Nvidia відображає те, наскільки центральним став штучний інтелект на фондовому ринку США. Акції зросли приблизно на 1,275% з кінця 2022 року, коли їхня оцінка становила менш як $360 мільярдів.

Наразі на частку Nvidia припадає 8,3% індексу S&P 500. Аналітики з Уолл-стріт також переважно оптимістично налаштовані щодо майбутніх перспектив компанії.

Інвестиційний трамплін

Вже за 14 днів ви дізнаєтесь, як ефективно управляти особистими фінансами, почати інвестувати та сформувати стійкі фінансові звички для безперервного нарощування вашого капіталу.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
сторінку переглядають GuitarHero, Антон Куминов и 42 назареєстрованого відвідувача.
