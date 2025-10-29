Nvidia наближається до історичної оцінки в $5 трильйонів

Корпорація Nvidia на шляху до того, щоб стати першою компанією з оборотом у $5 трильйонів, оскільки серія угод головного виконавчого директора Дженсена Хуанга по всьому світу виводить торгівлю штучним інтелектом на нові висоти. Про це пише Bloomberg.

Зростання акцій

Акції зросли на цілих 3,5% до $208,05 на передринкових торгах, що дозволило акціям досягти ринкової оцінки трохи більше $5 трильйонів. Ця подія закріплює статус Nvidia як найбільшої компанії у світі та відбувається менш ніж через чотири місяці після того, як вона подолала бар'єр у $4 трильйонів.

Лише дві компанії близькі до Nvidia за розміром: Microsoft Corp. та Apple Inc., оцінка яких становить близько $4 трильйонів.

«Про ринкову капіталізацію в $5 трильйонів не хто не міг би подумати кілька років тому, особливо якби вона досягла цього так швидко», — сказав Кіт Лернер, головний інвестиційний директор та головний ринковий стратег Truist Advisory Services.

«Ринок, безумовно, дуже вірить в ідею, що штучний інтелект буде трансформаційним та змінить бізнес-моделі».

Чому зростають акції

Останнє зростання акцій Nvidia відбувається після того, як Дональд Трамп заявив, що очікує розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном щодо флагманського чіпа компанії Blackwell зі штучним інтелектом.

Акції зросли на 50% цього року, створивши вартість близько $1,6 трильйона, і вони відповідають майже за п'яту частину 17% приросту індексу S&P 500 у 2025 році до вівторка.

Що передувало зростанню

Раніше цього тижня на заході GTC у Вашингтоні компанія продемонструвала нову систему для підключення квантових комп'ютерів, оголосила про розширення партнерства з Uber Technologies Inc. та підготувалася представити нові контракти на постачання чипів штучного інтелекту великим південнокорейським компаніям, таким як Samsung Electronics Co. та Hyundai Motor Group.

Зростання Nvidia відображає те, наскільки центральним став штучний інтелект на фондовому ринку США. Акції зросли приблизно на 1,275% з кінця 2022 року, коли їхня оцінка становила менш як $360 мільярдів.

Наразі на частку Nvidia припадає 8,3% індексу S&P 500. Аналітики з Уолл-стріт також переважно оптимістично налаштовані щодо майбутніх перспектив компанії.

