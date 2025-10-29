Сім'я Трампа заробила мільйони на криптовалюті: дохід зріс у 17 разів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
29 жовтня 2025, 10:46

Сім'я Трампа заробила мільйони на криптовалюті: дохід зріс у 17 разів

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого «паперового» прибутку. Про це йдеться у дослідженні Reuters.

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого «паперового» прибутку.
Фото: village.com.ua

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Звідки гроші

Значна частина цих коштів надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа рекламували свій бізнес на міжнародній інвестиційній презентації. У Європі, на Близькому Сході та в Азії вони просували World Liberty й інші проєкти, що спрямовують кошти інвесторів у сімейні компанії Трампа, відомі під загальною назвою Trump Organization.

Зусилля братів Трампів увінчалися величезним успіхом, зазначає Reuters. Згідно з його розрахунками, заснованими на офіційних заявах президента, майнових документах, фінансових звітах, опублікованих під час судових розглядів, інформації про торгівлю криптовалютами та інших джерелах, у першій половині року дохід Trump Organization зріс у 17 разів, досягнувши $864 млн порівняно з $51 млн роком раніше.

Із загальної суми за перше півріччя $802 млн, або понад 90%, надійшли від криптовалютних підприємств Трампа, включно з продажем токенів World Liberty.

Доходи Трампів від криптовалюти за перше півріччя значно перевершили доходи сім'ї від традиційного бізнесу: $33 млн від президентських гольф-клубів і курортів та $23 млн від ліцензування використання його імені закордонними забудовниками.

Більше як половину доходу — $463 млн — Трампи отримали лише від продажу токенів World Liberty, включно з приблизно $75 млн від купівлі токенів Aqua1. На своєму вебсайті World Liberty стверджує, що підрозділ Trump Organization отримує 75% доходу від продажу токенів завдяки зв'язку з World Liberty.

Сім'я також заробила $336 млн на продажу мемкоїнів Трампа, $TRUMP, підрахувало Reuters.

У листі до агентства юрист компанії Тімоті Парлаторе заявив, що токени WLFI не є цінними паперами, «це цифрові активи з реальною користю, включно з правами управління, які приносять вигоду власникам зі зростанням платформи».

«Очікувана оцінка та аналіз доходів WLFI неточні й вводять в оману», — додав він.

За словами експертів з урядової етики, узгодження криптовалютних ініціатив родини Трампа з публічною роллю президента як куратора криптовалютної політики США є безпрецедентним у сучасній історії президентства конфліктом інтересів.

«Ці люди не вкладають гроші в сімейний бізнес Трампа через кмітливість братів. Вони роблять це, бо хочуть звільнитися від юридичних обмежень і отримати безкарність, яку може забезпечити тільки президент», — вважає професорка права Вашингтонського університету Кетлін Кларк.

Проте фахівці з етики заявили, що якщо брати Трамп не обіцяють у своїх комерційних пропозиціях доступу до президента чи сприятливого ставлення з його боку, вони не порушують жодних законів.

«Це законно, але неетично», — заявив Річард Пейнтер, який обіймав посаду головного юриста з етики за президента Джорджа Буша-молодшого, а нині — професор юридичного факультету Університету Міннесоти.

Чому Трамп захопився криптовалютою

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що американський президент Дональд Трамп та його сім'я створили швидкозростаючу імперію цифрових активів, яка процвітає завдяки сприятливій для галузі політиці адміністрації. Такий висновок зробила The Financial Times за результатами свого розслідування.

Обирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з Minfin.com.ua

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
29 жовтня 2025, 11:37
#
Але корупція — це в Україні. Правда, MTG та Спарц?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами