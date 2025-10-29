Сім'я Трампа заробила мільйони на криптовалюті: дохід зріс у 17 разів

Сім'я президента США Дональда Трампа заробила понад $800 млн на продажі криптоактивів тільки в першій половині 2025 року, без урахування потенційних мільярдів доларів нереалізованого «паперового» прибутку. Про це йдеться у дослідженні Reuters .

Звідки гроші

Значна частина цих коштів надійшла з іноземних джерел, оскільки сини Дональда Трампа рекламували свій бізнес на міжнародній інвестиційній презентації. У Європі, на Близькому Сході та в Азії вони просували World Liberty й інші проєкти, що спрямовують кошти інвесторів у сімейні компанії Трампа, відомі під загальною назвою Trump Organization.

Зусилля братів Трампів увінчалися величезним успіхом, зазначає Reuters. Згідно з його розрахунками, заснованими на офіційних заявах президента, майнових документах, фінансових звітах, опублікованих під час судових розглядів, інформації про торгівлю криптовалютами та інших джерелах, у першій половині року дохід Trump Organization зріс у 17 разів, досягнувши $864 млн порівняно з $51 млн роком раніше.

Із загальної суми за перше півріччя $802 млн, або понад 90%, надійшли від криптовалютних підприємств Трампа, включно з продажем токенів World Liberty.

Доходи Трампів від криптовалюти за перше півріччя значно перевершили доходи сім'ї від традиційного бізнесу: $33 млн від президентських гольф-клубів і курортів та $23 млн від ліцензування використання його імені закордонними забудовниками.

Більше як половину доходу — $463 млн — Трампи отримали лише від продажу токенів World Liberty, включно з приблизно $75 млн від купівлі токенів Aqua1. На своєму вебсайті World Liberty стверджує, що підрозділ Trump Organization отримує 75% доходу від продажу токенів завдяки зв'язку з World Liberty.

Сім'я також заробила $336 млн на продажу мемкоїнів Трампа, $TRUMP, підрахувало Reuters.

У листі до агентства юрист компанії Тімоті Парлаторе заявив, що токени WLFI не є цінними паперами, «це цифрові активи з реальною користю, включно з правами управління, які приносять вигоду власникам зі зростанням платформи».

«Очікувана оцінка та аналіз доходів WLFI неточні й вводять в оману», — додав він.

За словами експертів з урядової етики, узгодження криптовалютних ініціатив родини Трампа з публічною роллю президента як куратора криптовалютної політики США є безпрецедентним у сучасній історії президентства конфліктом інтересів.

«Ці люди не вкладають гроші в сімейний бізнес Трампа через кмітливість братів. Вони роблять це, бо хочуть звільнитися від юридичних обмежень і отримати безкарність, яку може забезпечити тільки президент», — вважає професорка права Вашингтонського університету Кетлін Кларк.

Проте фахівці з етики заявили, що якщо брати Трамп не обіцяють у своїх комерційних пропозиціях доступу до президента чи сприятливого ставлення з його боку, вони не порушують жодних законів.

«Це законно, але неетично», — заявив Річард Пейнтер, який обіймав посаду головного юриста з етики за президента Джорджа Буша-молодшого, а нині — професор юридичного факультету Університету Міннесоти.

Чому Трамп захопився криптовалютою

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

