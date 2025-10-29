Multi від Мінфін
29 жовтня 2025, 12:17

Технологічне ралі виводить ринок США на нові рекорди перед звітами ШІ-гігантів

Американські фондові індекси досягли нових історичних максимумів у вівторок, підштовхувані зростанням акцій найбільших технологічних компаній. Інвестори роблять ставку на те, що бум штучного інтелекту (ШІ) продовжить підживлювати прибутки групи компаній, яка стала локомотивом поточного «бичачого» ринку. Однак ключовим тестом для цього оптимізму стануть квартальні звіти техногігантів, що очікуються цього тижня. Про це повідомляє Bloomberg.

Технологічне ралі виводить ринок США на нові рекорди
Photo: Michael Nagle/Bloomberg/Getty Images

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Технологічні гіганти тягнуть ринок вгору

Хоча більшість акцій в індексі S&P 500 взяли паузу після стрімкого зростання, технологічні мегакорпорації продовжили дорожчати. Microsoft фіналізувала угоду про придбання 27% частки в комерційному підрозділі OpenAI вартістю близько $135 млрд. Apple ненадовго перевищила ринкову капіталізацію в $4 трлн. Тим часом CEO Nvidia Дженсен Хуанг відкинув побоювання щодо «бульбашки ШІ».

У середу та четвер звітуватимуть п'ять великих технологічних компаній, на які припадає близько чверті ваги індексу S&P 500. Інвестори шукатимуть підтвердження, що мільярдні інвестиції в обчислювальну інфраструктуру для ШІ продовжаться і зрештою окупляться.

«Ця група неодноразово запевняла інвесторів, що тема ШІ жива і здорова… схоже, цей наратив триватиме, доки Уолл-стріт винагороджує їх за такий підхід», — зазначив Брет Кенвелл з eToro.

Очікування від ФРС та торгових переговорів

Настрої на ринку також підтримали очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) США знизить відсоткові ставки на засіданні в середу. Трейдери сподіваються отримати ясність щодо термінів припинення жорсткішої політики (QT) — скорочення балансу центрального банку. Зростають ставки на те, що QT може завершитися вже цього місяця.

Все це відбувається напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з китайським лідером Сі Цзіньпіном у четвер. The Wall Street Journal повідомив, що США можуть скасувати деякі тарифи, якщо Пекін посилить боротьбу з експортом хімікатів, що використовуються для виробництва фентанілу.

У вівторок індекс S&P 500 закрився трохи нижче позначки 6900 пунктів. Індекс компаній «Чудової сімки» зріс на 1,3%. Дохідність 10-річних казначейських облігацій США майже не змінилася (3,97%), долар знизився.

Чи виправдають гіганти ШІ-очікування?

За прогнозами Bloomberg Intelligence, компанії «Чудової сімки» мають показати зростання прибутку на 14% у третьому кварталі. Це майже вдвічі перевищує очікуване зростання прибутку для ширшого індексу S&P 500 (+8%), але водночас є найповільнішим темпом з першого кварталу 2023 року.

Однак техногіганти історично часто звітують значно краще за прогнози Уолл-стріт, і багато інвесторів розраховують саме на це.

Ризики високих оцінок та потенційна корекція

«Враховуючи, яку велику частку капіталізації S&P 500 складають компанії „Чудової сімки“, якщо будь-який з цих звітів розчарує, це може спричинити розпродаж або утримати ринок у бічному тренді», — вважає Пол Стенлі з Granite Bay Wealth Management.

Келлі Кокс з Ritholtz Wealth Management зазначає, що інвестори стають скептичнішими щодо величезних сум, які компанії витрачають на ШІ-проєкти з невизначеною віддачею. За прогнозами, п'ять найбільших «гіперскейлерів» (великих хмарних провайдерів) витратять $450 мільярдів на капітальні видатки.

Технологічний сектор залишається одним із найбільш «переповнених» (популярних серед інвесторів), що збільшує ризик різкого розпродажу у разі негативних новин.

Що таке «Чудова сімка»

«Чудова сімка»: Неформальна назва групи найбільших та найвпливовіших технологічних компаній США: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta Platforms (Facebook) та Tesla. Ці компанії мають величезну вагу в основних фондових індексах.

Чому це важливо

Рекордні висоти американського фондового ринку свідчать про надзвичайний оптимізм інвесторів, який базується на двох стовпах: вірі в революційний потенціал штучного інтелекту та очікуванні пом'якшення монетарної політики ФРС.

Однак цей оптимізм є крихким. Квартальні звіти «Чудової сімки» стануть ключовим моментом істини: чи зможуть компанії продемонструвати реальне зростання прибутків, яке виправдовує їхні захмарні оцінки та багатомільярдні витрати на ШІ? Будь-яке розчарування може спровокувати корекцію, враховуючи високу концентрацію ринку в цих акціях. Водночас рішення ФРС та новини з фронту торгових переговорів США-Китай також можуть суттєво вплинути на настрої інвесторів найближчими днями.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
