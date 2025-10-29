Сенат США вкотре не ухвалив бюджет. Шатдаун триває вже 28 днів

Сенат США уже втринадцяте не зміг ухвалити тимчасовий бюджет, який би дозволив відновити роботу уряду. Про це повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відомо

«Сьогодні в Сенаті США було втринадцяте винесено на голосування проєкт короткострокової бюджетної резолюції… який був ухвалений 19 вересня в Палаті представників», — написала вона.

За словами Стефанішиної, документ запропонувала Республіканська партія. Він мав забезпечити фінансування роботи федеральних відомств до 21 листопада, але під час голосування не вистачило голосів.

«Проєкт отримав 54 з 60 необхідних голосів. Таким чином шатдаун продовжено і його тривалість сягає 28 днів», — уточнила дипломатка.

Стефанішина додала, що це вже 13-та спроба ухвалити тимчасове фінансування, і нагадала: найдовший шатдаун у США тривав 35 днів.

Читайте також: У США шатдаун: Уряд припинив роботу