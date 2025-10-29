Хмарна структура Amazon — Amazon Web Services (AWS) — планує протягом шести років інвестувати $4,89 млрд у будівництво нових центрів обробки даних для штучного інтелекту в Південній Кореї, пише The Wall Street Journal.
«Дочка» Amazon побудує найбільший ШІ-дата-центр у Південній Кореї за $5 млрд
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо про плани
AWS співпрацює з місцевою компанією SK Group для будівництва ШІ-комплексу в місті Ульсан. За даними SK Group, цей центр обробки даних стане найбільшим у країні після завершення будівництва у 2027 році.
Раніше американська компанія вже інвестувала в економіку Південної Кореї $3,9 млрд. Таким чином, загальний обсяг інвестицій AWS у країну досягне $8,8 млрд.
Читайте також: Amazon проведе наймасштабніші звільнення у своїй історії заради ефективності
Збій у Amazon
Як писав раніше «Мінфін», 20 жовтня у роботі сервісів AWS, серверами якої користуються безліч закордонних компаній, стався збій. Через це у низки інтернет-ресурсів виникли проблеми, включаючи онлайн-магазин відеоігор Epic Games, Zoom, кікшеринговий сервіс Whoosh, Duolingo, Snapchat та стрімінговий сервіс Hulu.
Також Amazon планує інвестувати 1,4 млрд євро ($1,63 млрд) у розвиток своєї діяльності в Нідерландах протягом наступних трьох років.
Коментарі