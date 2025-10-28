Головні фінансові новини за вівторок, 28 жовтня.
Головне за вівторок: законопроєкт про «дропи», фейкові листи від податкової, російська нафта під санкціями
До Ради внесли законопроєкт про «реєстр дропів»
28 жовтня група народних депутатів внесла законопроєкт про «реєстр дропів». Про це написав заступник Голови Податкового комітету Ярослав Железняк. «Це дуже важлива ініціатива, яку ми більше року напрацьовували разом з Нацбанком, Комітетом та експертами ТСК», — написав Железняк.
Президент підписав закон про створення спеціалізованого держбанку
Президент Володимир Зеленський 27 жовтня підписав закон про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.
Індійські НПЗ заморозили нові замовлення на російську нафту через санкції США
Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) призупинили розміщення нових замовлень на закупівлю російської нафти після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти ключових енергетичних компаній РФ — «Лукойлу» та «Роснєфті». Нафтопереробники очікують роз'яснень від уряду та постачальників щодо роботи в нових умовах.
Санкції США обвалили ціну на ключовий сорт російської нафти через відмову Китаю
Вартість одного з основних експортних сортів російської нафти ESPO різко впала після того, як західні санкції змусили китайських нафтопереробників скасувати частину закупівель. Тепер цей сорт пропонується зі знижкою відносно світового еталона Brent, хоча ще минулого тижня він торгувався з премією.
У Податковій попередили про фейкові листи від їх імені
Протягом останніх днів по країні масово розсилають фейкові електронні листи «від імені» Державної податкової служби України. В ДПС наголосили, що служба не має до цієї розсилки жодного стосунку.
Реструктуризація розробника ChatGPT: Microsoft отримує 27% OpenAI
Microsoft Corp. та OpenAI завершили процес узгодження нової угоди про партнерство, усунувши ключовий фактор невизначеності для інвесторів обох компаній. Угода відкриває шлях для реструктуризації розробника ChatGPT у більш традиційну комерційну компанію та закріплює доступ Microsoft до його передових технологій.
