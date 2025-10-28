Головне за вівторок: законопроєкт про «дропи», фейкові листи від податкової, російська нафта під санкціями

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) призупинили розміщення нових замовлень на закупівлю російської нафти після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти ключових енергетичних компаній РФ — «Лукойлу» та «Роснєфті». Нафтопереробники очікують роз'яснень від уряду та постачальників щодо роботи в нових умовах.

Санкції США обвалили ціну на ключовий сорт російської нафти через відмову Китаю

Вартість одного з основних експортних сортів російської нафти ESPO різко впала після того, як західні санкції змусили китайських нафтопереробників скасувати частину закупівель. Тепер цей сорт пропонується зі знижкою відносно світового еталона Brent, хоча ще минулого тижня він торгувався з премією.

У Податковій попередили про фейкові листи від їх імені