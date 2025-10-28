Індійські НПЗ заморозили нові замовлення на російську нафту через санкції США

Індійські нафтопереробні заводи (НПЗ) призупинили розміщення нових замовлень на закупівлю російської нафти після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти ключових енергетичних компаній РФ — «Лукойлу» та «Роснєфті». Нафтопереробники очікують роз'яснень від уряду та постачальників щодо роботи в нових умовах. Про це повідомляє Reuters 28 жовтня, посилаючись на джерела в галузі.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Очікування ясності та пошук альтернатив

Як повідомили джерела, які побажали залишитися анонімними, індійські компанії зараз утримуються від укладання нових угод на постачання російської нафти. Деякі з них для задоволення своїх потреб звернулися до спотових ринків (де угоди укладаються на найближчу поставку).

Зокрема, державна компанія Indian Oil (IOC) випустила тендер на закупівлю нафти, а приватний гігант Reliance Industries збільшив закупівлі на спотовому ринку.

Ці кроки є прямою реакцією на нові санкції США, запроваджені минулого четверга проти двох найбільших російських нафтовидобувників, а також на аналогічні обмеження з боку ЄС та Великої Британії.

Основне занепокоєння індійських компаній пов'язане з можливістю потрапляння під вторинні санкції та проблемами з проведенням платежів.

Індія — ключовий ринок для Росії

Ця пауза з боку індійських НПЗ може стати серйозним ударом по російському експорту. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), за перші дев'ять місяців 2025 року Індія купувала в середньому 1,9 мільйона барелів нафти на добу, що становило 40% від усього експорту Росії.

Водночас ще до запровадження нових санкцій, імпорт російської нафти до Індії вже демонстрував тенденцію до зниження. За даними торгових джерел та даних про перевезення, у період з квітня по вересень він впав на 8,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Причинами стали зменшення знижок на російську нафту та її дефіцит на ринку, що змусило індійські НПЗ шукати більше нафти на Близькому Сході та в США.