У Податковій попередили про фейкові листи від їх імені

Протягом останніх днів по країні масово розсилають фейкові електронні листи «від імені» Державної податкової служби України. В ДПС наголосили, що служба не має до цієї розсилки жодного стосунку. Про це написала в.о.Голови Податкової служби Леся Карнаух.

Деталі

Як зазначила Карнаух, тема листа — повідомлення про проведення «фінансової перевірки за фактом легалізації коштів» щодо певної організації.

ДПС просить всіх платників бути уважними.

«Листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп’ютера користувача. Існує реальна небезпека зараження персональних комп’ютерів вірусами. Крім того, повідомлення розсилаються з електронних скриньок, які жодним чином не пов’язані із Державною податковою службою України», — написала Карнаух.

ДПС радить: