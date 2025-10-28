Санкції США обвалили ціну на ключовий сорт російської нафти через відмову Китаю

Вартість одного з основних експортних сортів російської нафти ESPO різко впала після того, як західні санкції змусили китайських нафтопереробників скасувати частину закупівель. Тепер цей сорт пропонується зі знижкою відносно світового еталона Brent, хоча ще минулого тижня він торгувався з премією. Про це повідомляє Bloomberg 28 жовтня.

Від премії до дисконту

Як повідомили трейдери, що працюють на ринку, цього тижня спотові партії нафти ESPO, яка відвантажується з далекосхідних портів Росії, пропонувалися з дисконтом у 50 центів за барель до еталонної марки ICE Brent. Ще минулого тижня, до запровадження останнього раунду санкцій, ця нафта продавалася з премією понад $1 за барель.

Наслідки санкцій проти «Роснєфті» та «Лукойлу»

Нафтовий ринок уважно стежить за ознаками збоїв та перенаправлення потоків після того, як США внесли до «чорного списку» найбільших російських виробників — «Роснєфть» та «Лукойл». Метою Вашингтона є посилення тиску на Москву для припинення війни в Україні. Цей крок США відбувся слідом за посиленням обмежень на торгівлю російськими енергоносіями з боку Європейського Союзу. Минулого тижня новини про санкції вже спричинили зростання світових цін на нафту, оскільки переробники почали шукати альтернативні джерела сировини.

Реакція Китаю: Державні НПЗ скасовують, «самовари» думають

ESPO є популярним сортом як серед державних нафтопереробних заводів (НПЗ) Китаю, так і серед приватних незалежних переробників, відомих як «самовари» (teapots). Останні мають досвід роботи з підсанкційною нафтою, наприклад, з Ірану.

Після запровадження санкцій США китайські державні компанії, включаючи Sinopec, скасували деякі закупівлі морських партій російської нафти, переважно сорту ESPO.

За даними Vortexa Ltd., «самовари» зазвичай імпортують близько 800 000 барелів на добу далекосхідних російських сортів (ESPO, Sokol, Sakhalin Blend), і очікується, що цей попит «залишиться стабільним». Однак наразі незрозуміло, чи зможуть вони поглинути ті обсяги, від яких відмовилися інші переробники.

Стратегія США

Санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу» стали першими значними обмеженнями проти нафтової промисловості РФ після повернення Дональда Трампа до Білого дому. Як повідомляли джерела, знайомі з планами адміністрації, мета полягає в тому, щоб зробити торгівлю для Москви дорожчою та ризикованішою, але не спровокувати різкого стрибка світових цін на нафту.