Головне за тиждень: ставка НБУ, інфляція в США
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 23 жовтня.
Держбюджет-2026 пройшов перше читання у Верховній Раді
Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні.
НБУ різко розкритикував підняття податку для банків до 50%
Національний банк України виступив з різкою критикою ініціативи щодо чергового підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з 2026 року. Регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків.
ЄС відклав рішення щодо «репараційного кредиту» для України — Bloomberg
Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів російського центрального банку для надання допомоги Україні.
Інфляція в США сповільнилася сильніше за прогнози, посилюючи очікування зниження ставок ФРС
Інфляція у Сполучених Штатах у вересні зросла менше, ніж очікували аналітики, що підтримує курс Федеральної резервної системи (ФРС) на зниження відсоткових ставок найближчим часом. Несподівано низькі показники посилили дискусії про можливе додаткове пом'якшення монетарної політики до кінця року, хоча невизначеність щодо майбутніх даних через шатдаун уряду залишається високою.
