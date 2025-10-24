Інфляція в США сповільнилася сильніше за прогнози, посилюючи очікування зниження ставок ФРС

Інфляція у Сполучених Штатах у вересні зросла менше, ніж очікували аналітики, що підтримує курс Федеральної резервної системи (ФРС) на зниження відсоткових ставок найближчим часом. Несподівано низькі показники посилили дискусії про можливе додаткове пом'якшення монетарної політики до кінця року, хоча невизначеність щодо майбутніх даних через шатдаун уряду залишається високою. Про це повідомляють Bloomberg та CNBC 24 жовтня.

Неочікуване сповільнення цін

Довгоочікуваний звіт Бюро статистики праці (BLS), єдиний офіційний економічний реліз під час поточного призупинення роботи уряду США, показав помірне зростання цін у вересні.

Загальний індекс споживчих цін (CPI) зріс на 0,3% за місяць, що нижче за прогнозовані 0,4%. Річна інфляція склала 3,0%, також нижче очікуваних 3,1%, хоча це на 0,1 процентного пункту вище, ніж у серпні.

Базовий CPI (без урахування волатильних цін на продукти харчування та енергію) зріс лише на 0,2% за місяць, порівняно з прогнозом 0,3% та показниками 0,3% у липні та серпні. Річний показник базової інфляції також склав 3,0%, що нижче очікуваних 3,1%.

Лише 7 із 76 економістів, опитаних Bloomberg, прогнозували таке низьке місячне зростання базового індексу (0,2%). Bloomberg Economics зазначає, що вересневі показники свідчать про сповільнення темпів інфляції порівняно із серпнем як для загального, так і для базового індексу (на 0,1 процентного пункту).

Найбільший внесок у місячне зростання зробили ціни на бензин (+4,1%). Ціни на продукти харчування зросли на 0,2%. Вартість житла (приблизно третина індексу) збільшилася лише на 0,2%. Ціни на нові автомобілі зросли на 0,8%, тоді як вживані авто подешевшали на 0,4%.

Виняток через шатдаун

Цей звіт про інфляцію став єдиним офіційним економічним показником, оприлюдненим під час поточного «шатдауну» — призупинення роботи уряду США через фіскальний глухий кут у Вашингтоні. BLS опублікувало дані, оскільки вони необхідні Адміністрації соціального забезпечення для розрахунку щорічного коригування соціальних виплат відповідно до вартості життя (COLA). Спочатку звіт мав вийти 15 жовтня.

Зниження ставки ФРС «гарантовано»

Отримані дані є останнім ключовим показником для ФРС перед засіданням щодо відсоткових ставок наступного тижня (28−29 жовтня).

Короткострокова перспектива: Ринки практично впевнені (близько 100%), що ФРС знизить свою базову ставку на чверть процентного пункту з поточного діапазону 4,0%-4,25%. Bloomberg називає це рішення «заброньованим».

Грудневе засідання: Показники інфляції нижче очікуваних посилюють аргументи на користь ще одного зниження ставки до кінця року, особливо якщо ринок праці продовжить демонструвати ознаки ослаблення.

Подальший шлях: Залишається невизначеним. З одного боку, зберігаються побоювання, що тарифи президента Дональда Трампа можуть спровокувати новий виток інфляції. З іншого — ФРС стурбована можливим поширенням уповільнення темпів найму, яке спостерігається цього року.

Голова ФРС Джером Пауелл та його колеги загалом висловлюють обережність щодо темпів зниження ставок. Водночас президент Трамп наполягає, що інфляція більше не є проблемою, і ФРС повинна діяти агресивніше.

Реакція ринків

Фінансові ринки позитивно відреагували на новини. Ф'ючерси на фондові індекси США зросли, тоді як дохідність казначейських облігацій США дещо знизилася.