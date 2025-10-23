НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики, 23 жовтня.

Рішення правління

«Попри зниження інфляції протягом останніх місяців, інфляційні очікування залишаються високими, а проінфляційні ризики, зокрема пов’язані зі зростанням енергодефіциту та бюджетних потреб, посилилися. За таких умов, щоб зберегти привабливість гривневих активів, стійкість валютного ринку та сталу тенденцію зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики, НБУ підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови», — зазначив Пишний.

Нагадаємо

11 вересня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

24 липня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

17 квітня правління НБУ ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5% річних.

6 березня правління Нацбанку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 15,5% річних.

23 січня 2025 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 14,5% річних.

12 грудня 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 13,5% річних.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.