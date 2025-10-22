Multi від Мінфін
22 жовтня 2025, 12:02

Держбюджет-2026 пройшов перше читання у Верховній Раді

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Про це повідомляє заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк.

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні.
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«За» проголосували 256 народних депутатів.

Рада затвердила висновки та пропозиції Бюджетного комітету (законопроєкт № 14000/П) до урядового проєкту бюджету (№ 14000).

Очікується, що фінальне ухвалення документа в цілому відбудеться до 20 листопада. При цьому між першим і другим читанням показники бюджету можуть бути суттєво змінені.

Як і в минулі роки, після початку повномасштабного вторгнення рф, весь внутрішній фінансовий ресурс, а це власні надходження (податки, митні платежі, акцизи, збори) і запозичення, уряд спрямовує на забезпечення ефективного опору агресору.

У 2026 році загальний обсяг видатків та надання кредитів державного бюджету становитиме 4,8 трлн гривень, що на понад 415 млрд гривень більше, ніж у 2025 році (з урахуванням змін).

Доходи загального фонду державного бюджету на 2026 рік передбачені на рівні 2 трлн 826,5 млрд гривень (без урахування грантів та іншої міжнародної допомоги), що на 446,8 млрд гривень більше показника 2025 року з урахуванням змін.

Читайте також: Залежність від допомоги та зростання боргу: Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026

Пріоритети Державного бюджету України на 2026 рік:

Оборона та безпека — 2 805,8 млрд грн, 27,2% до ВВП (+168,6 млрд грн до 2025 року зі змінами), а саме:

  • 2 355,4 млрд грн — кошти загального фонду,
  • 220,4 млрд грн — кошти спеціального фонду, у т.ч. 125,3 млрд грн від військового ПДФО,
  • 200 млрд грн — резерв (140,0 млрд грн — загальний фонд, 60,0 млрд грн — спецфонд),
  • 30 млрд грн — державні гарантії.

Також продовжуємо фокус на фінансування вітчизняного оборонно-промислового комплексу, зокрема на виготовлення боєприпасів, ракетного озброєння, протиракетної оборони, авіаційної та бронетанкової техніки в проєкті передбачено 44,3 млрд грн (36,7 млрд грн за рахунок зарахування військового ПДФО до спеціального фонду державного бюджету)

Соціальний захист — 467,1 млрд грн (+45 млрд грн), зокрема:

  • 251,3 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду (вчасні пенсії для 10,3 млн пенсіонерів, індексація з 1 березня 2026 року).
  • 133,0 млрд грн — соціальні виплати і допомоги для вразливих категорій людей.
  • 24,5 млрд грн — нові заходи підтримки українських сімей (підвищення одноразової виплати при народженні дитини з 10 000 грн до 50 000 грн, збільшення допомоги для догляду за дитиною до 1 року з 860 грн до 7 000 грн, запровадження нової щомісячної допомоги для дітей 1−3 років «єЯсла» — 7 000 грн при виході батьків на роботу, одноразова допомога першокласникам «Пакунок школяра» — 5 000 грн)
  • 2,1 млрд грн — виплати з соціальної підтримки окремих категорій населення (щорічні допомоги, компенсації, критична інфраструктура).
  • 42,3 млрд грн — пільги та субсидії на оплату ЖКГ (для 2,7 млн домогосподарств).
  • 9,9 млрд грн — фінансування потреб із соцзахисту осіб з інвалідністю.
  • 2,1 млрд грн — фінансування соціальних послуг.

Освіта — 265,4 млрд грн (+66,5 млрд грн), з них:

  • 183,9 млрд грн — оплата праці в системі освіти, у т.ч. підвищення зарплат учителів на 50 % (з 01.01.2026 — на 30 %, з 01.09.2026 — ще на 20 %),
  • 14,4 млрд грн — розширення реформи харчування для 4,4 млн учнів (з 01.01.2026 — 1−4 класи і 5−11 на прифронтових територіях, з 01.09.2026 — усі 5−11 класи по країні),
  • 6,6 млрд грн — вдвічі підвищення академічних стипендій для 163,8 тис. студентів,
  • 2,1 млрд грн — придбання 14,1 млн підручників для 4-х і 9-х класів,
  • 15 млрд грн — інвестиційні проєкти (укриття, харчоблоки, шкільні автобуси, проєкти Нової української школи).

Наука — 19,9 млрд грн (+5,4 млрд грн). Включає фінансування для підтримки проєктів молодих вчених та підтримки найкращих наукових установ; створення центрів оборонних досліджень; виконання розробок на замовлення бізнесу.

Охорона здоров’я — 258 млрд грн (+38,2 млрд грн), з яких:

  • 191,6 млрд грн — Програма медичних гарантій (41,0 млрд грн — підвищення зарплат лікарів первинної та екстреної допомоги до 35 000 грн. 141,9 млрд грн — лікування військових, реабілітація, лікування важких травм та опіків, кардіохірургія, онкологія тощо. 8,7 млрд грн — безкоштовні ліки для громадян, які мають хронічні захворювання)
  • 15,1 млрд грн — централізовані закупівлі препаратів (онко, орфанні, серцево-судинні, ендопротези),
  • 10 млрд грн — скринінги здоров’я людей віком від 40 років
  • 18,6 млрд грн — публічні інвестпроєкти (перинатальні центри, материнство і дитинство, психіатрична допомога, обладнання, центри реабілітації).

Ветеранська політика — 17,9 млрд грн (+6,1 млрд грн):

  • 5,7 млрд грн — житло для ветеранів з інвалідністю I-II груп,
  • 4 млрд грн — заходи з підтримки ветеранів (психологічна допомога та професійна адаптація, розвиток спорту ветеранів, проєкти підтримки, одноразова грошова допомога)
  • 8,2 млрд грн — реабілітація, психологічні та соціальні програми, ветеранські простори.

Економіка та агросектор

41,5 млрд грн — на підтримку економіки, зокрема:

  • 18,0 млрд грн — Фонд розвитку підприємництва (програми «Доступні кредити 5−7−9 %» — коли держава компенсує банкам частину відсоткової ставки, щоб підприємець фактично сплачував лише 5, 7 або 9 %, а також нові інструменти підтримки бізнесу),
  • 15,8 млрд грн — програма «єОселя» для доступної іпотеки,
  • 4,8 млрд грн — гранти для бізнесу, індустріальні парки, інвестняні,
  • 1,9 млрд грн — Фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації,
  • 0,6 млрд грн — Фонд енергоефективності.

13,1 млрд грн (+3,5 млрд грн) — підтримка агропромислового комплексу, з них:

  • 9,5 млрд грн — фінансова підтримка виробників (дотація на 1 га, меліорація, страхування врожаю),
  • 2,6 млрд грн — підтримка фермерських господарств,
  • 1,0 млрд грн — гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель.

Підтримка регіонів. Загальний ресурс 871,9 млрд грн (+162,3 млрд грн до 2025 грн). З яких — 289,3 млрд грн міжбюджетних трансфертів, підтримка прифронтових територій, збалансована трансфертна політика для забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування.

Потреба у зовнішньому фінансуванні

Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2026 році становитиме 2 трлн 79 млрд гривень. Державні запозичення заплановані в обсязі 2 трлн 544,5 млрд гривень, з яких 419,6 млрд гривень — внутрішні, а 2 трлн 124,9 млрд гривень — зовнішні.

За прогнозом, дефіцит державного бюджету передбачається на рівні до 18,4 відсотка ВВП, що на 3,9 відсоткових пункта менше, ніж у 2025 році.

