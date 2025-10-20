НБУ різко розкритикував підняття податку для банків до 50%

Національний банк України виступив з різкою критикою ініціативи щодо чергового підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з 2026 року. Регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків. Про це НБУ повідомив у відповідь на запит «Економічної правди».

Ризики для фінансової стабільності

У Національному банку вважають ініціативу запровадити підвищену ставку податку втретє «небезпечною». За словами регулятора, таке рішення може не лише негативно вплинути на ліквідність банківського сектору через необхідність сплати значних сум податків, але й поставити під загрозу виконання низкою банків, зокрема державних, програм капіталізації.

«Виникає ризик невиконання низкою банків, в тому числі й державними, програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2025 року та регуляторних вимог в межах інтеграції з ЄС, що може призвести до потреби докапіталізації окремих держустанов коштом платників податків», — заявили в НБУ.

Регулятор також наголошує, що повторне застосування екстраординарної ставки може підірвати довіру до податкової системи та стимулюватиме банки до пошуку способів ухилення від сплати податків, так званого «податкового арбітражу».

Сумнівний фіскальний ефект

В НБУ зазначають, що очікуваний фіскальний ефект від підвищення податку є відносно невеликим. За оцінками регулятора, він складе близько 20 млрд грн, хоча автори законопроєкту очікують 30 млрд грн. Причина в тому, що левову частку прибутку генерують саме державні банки, які й так перераховують зароблені кошти до бюджету у вигляді дивідендів.

Водночас за даними Нацбанку, банки вже сплатили значні суми підвищеного податку: 77 млрд грн за результатами 2023 року та 96 млрд грн у 2024 році, що забезпечило третину всіх податкових надходжень держави.

Крім того, в НБУ вказують на альтернативний спосіб наповнення бюджету: банки могли б спрямувати значно більші кошти на купівлю облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), однак підвищене податкове навантаження зриває ці плани. У зв'язку з цим Національний банк має намір ініціювати подальші обговорення, «щоб не допустити повторення помилкових кроків».

Історія питання

Стандартна ставка податку на прибуток для банків в Україні становить 25%, що вже є вищим за ставку для інших компаній (18%). Проте у 2023 та 2024 роках держава як надзвичайний захід запроваджувала тимчасову ставку у 50%. Обидва рази ці рішення ухвалювалися наприкінці року і застосовувалися ретроспективно, тобто «заднім числом».

У 2025 році ставка повернулася до 25%. Однак голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев зареєстрував законопроєкт, яким пропонується знову запровадити 50% ставку з 2026 року. Цього разу зміни пропонуються заздалегідь, однак вони все одно порушують принцип стабільності податкового законодавства, який вимагає ухвалювати податкові зміни не пізніше ніж за шість місяців до їхнього набуття чинності.