ЄС відклав рішення щодо «репараційного кредиту» для України — Bloomberg

Європейський Союз відклав до грудня ухвалення рішення щодо використання заморожених активів російського центрального банку для надання допомоги Україні. Ця затримка ставить під загрозу зусилля забезпечити Київ новим фінансуванням вже на початку 2026 року, повідомляє Bloomberg.

Переговори зайшли в глухий кут після того, як Бельгія висунула вимогу надати більше гарантій, що вона не нестиме відповідальності за ризики, пов’язані з кредитами у розмірі 140 млрд євро, оскільки основна частина цих коштів зберігається саме на її території.

Причина затримки: Бельгійський чинник

Основна маса знерухомлених російських активів — близько 180 млрд євро — перебуває у брюссельському кліринговому центрі Euroclear. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер попередив, що не підпише ініціативу, якщо інші країни не врахують його застережень.

Він вимагає:

Повної взаємної відповідальності за ризики на випадок, якщо росія виграє судові позови про повернення коштів.

Юридично зобов'язуючих гарантій від країн-членів щодо спільного покриття втрат, якщо гроші доведеться повертати.

Спільних дій від усіх країн, які тримають заморожені російські активи.

«Надійні гарантії — це абсолютно необхідна умова, без якої неможливо рухатися далі. Якщо ви берете гроші, а ринок бачить, що немає рішення щодо ліквідності на випадок, якщо щось піде не так, ви відразу опинитеся в скрутному становищі», — заявив Де Вевер.

Позиція ЄС та наступні кроки

У підсумковому документі саміту лідери ЄС зобов'язалися «вирішити нагальні фінансові потреби України на 2026−2027 роки, включно з військовими та оборонними зусиллями».

Вони попросили Європейську Комісію (виконавчий орган ЄС) якнайшвидше представити варіанти фінансування для розгляду на наступному саміті у грудні.

Президент Європейської Ради Антоніо Коста заявив журналістам, що очікує остаточного рішення саме тоді.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила, що країни ЄС загалом підтримують ідею використання цих активів.

«Ми погодилися щодо „репараційного кредиту“. А тепер нам потрібно працювати над тим, як це зробити — як реалізувати цю ідею та який варіант буде найкращим для подальших кроків», — заявила вона.

Вимога України

Президент України Володимир Зеленський, який приєднався до лідерів у Брюсселі, закликав надати кредити на початку 2026 року, оскільки країні, яка потерпає від війни, критично бракує ресурсів.

Ситуація загострилася після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила фінансування України, заявивши, що постачатиме зброю лише в разі, якщо її оплатять інші західні союзники.

Зеленський наголосив на важливості використання цих коштів для українського оборонного виробництва, яке є «швидшим і дешевшим» для виробництва далекобійної зброї, дронів та ракет. Україна також готова ділитися своїми технологіями з партнерами.

План ЄС передбачає, що кредити, забезпечені російськими активами, доведеться погашати лише в тому випадку, якщо Москва погодиться надати Києву репарації за завдану шкоду.