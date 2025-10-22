Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Головні фінансові новини за середу, 22 жовтня.
Держбюджет-2026 пройшов перше читання у Верховній Раді
Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Очікується, що фінальне ухвалення документа в цілому відбудеться до 20 листопада. При цьому між першим і другим читанням показники бюджету можуть бути суттєво змінені.
Залежність від допомоги та зростання боргу: Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026
Проєкт державного бюджету на 2026 рік, попри закладений урядом песимістичний сценарій розвитку економіки, містить високі ризики невиконання. Ключові загрози включають потенційну нестачу коштів на оборону та значну залежність від міжнародної допомоги. Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час представлення експертизи законопроєкту у Верховній Раді.
Золото зазнало найстрімкішого обвалу за 12 років
Ціни на золото та срібло у вівторок пережили найсильніший розпродаж за останні роки, оскільки інвестори, схоже, дійшли висновку, що нещодавнє ралі зробило ці активи переоціненими. Спотові ціни на золото впали на 6,3%, що стало найбільшим падінням за понад 12 років, тоді як спотове срібло здешевшало на 8,7%.
Кінець пільгового імпорту: Влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році
Податкові пільги на імпорт електромобілів в Україну, що звільняють від сплати ПДВ та мита, не будуть продовжені на 2026 рік. Влада переконана у скасуванні цього режиму, попри зусилля імпортерів та їхніх лобістів. Ця новина з'явилася на тлі безпрецедентного буму продажів електрокарів, частка яких у серпні вперше сягнула 50% ринку.
Anthropic веде переговори з Google про гігантську угоду на десятки мільярдів
Розробник штучного інтелекту Anthropic PBC обговорює з Google (Alphabet Inc.) угоду про надання хмарних послуг, вартість якої може сягнути «десятків мільярдів доларів». Потенційне партнерство надасть Anthropic доступ до спеціалізованих чіпів Google (TPU) для прискорення робочих навантажень машинного навчання.
