Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
22 жовтня 2025, 20:01

Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Головні фінансові новини за середу, 22 жовтня.

Головні фінансові новини за середу, 22 жовтня.

Держбюджет-2026 пройшов перше читання у Верховній Раді

Верховна Рада ухвалила проєкт державного бюджету на 2026 рік в першому читанні. Очікується, що фінальне ухвалення документа в цілому відбудеться до 20 листопада. При цьому між першим і другим читанням показники бюджету можуть бути суттєво змінені.

Залежність від допомоги та зростання боргу: Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026

Проєкт державного бюджету на 2026 рік, попри закладений урядом песимістичний сценарій розвитку економіки, містить високі ризики невиконання. Ключові загрози включають потенційну нестачу коштів на оборону та значну залежність від міжнародної допомоги. Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час представлення експертизи законопроєкту у Верховній Раді.

Золото зазнало найстрімкішого обвалу за 12 років

Ціни на золото та срібло у вівторок пережили найсильніший розпродаж за останні роки, оскільки інвестори, схоже, дійшли висновку, що нещодавнє ралі зробило ці активи переоціненими. Спотові ціни на золото впали на 6,3%, що стало найбільшим падінням за понад 12 років, тоді як спотове срібло здешевшало на 8,7%.

Кінець пільгового імпорту: Влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році

Податкові пільги на імпорт електромобілів в Україну, що звільняють від сплати ПДВ та мита, не будуть продовжені на 2026 рік. Влада переконана у скасуванні цього режиму, попри зусилля імпортерів та їхніх лобістів. Ця новина з'явилася на тлі безпрецедентного буму продажів електрокарів, частка яких у серпні вперше сягнула 50% ринку.

Anthropic веде переговори з Google про гігантську угоду на десятки мільярдів

Розробник штучного інтелекту Anthropic PBC обговорює з Google (Alphabet Inc.) угоду про надання хмарних послуг, вартість якої може сягнути «десятків мільярдів доларів». Потенційне партнерство надасть Anthropic доступ до спеціалізованих чіпів Google (TPU) для прискорення робочих навантажень машинного навчання.

Джерело: Мінфін
