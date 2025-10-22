Головне за середу: держбюджет, обвал золота

Проєкт державного бюджету на 2026 рік, попри закладений урядом песимістичний сценарій розвитку економіки, містить високі ризики невиконання. Ключові загрози включають потенційну нестачу коштів на оборону та значну залежність від міжнародної допомоги. Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час представлення експертизи законопроєкту у Верховній Раді.

Золото зазнало найстрімкішого обвалу за 12 років

Ціни на золото та срібло у вівторок пережили найсильніший розпродаж за останні роки, оскільки інвестори, схоже, дійшли висновку, що нещодавнє ралі зробило ці активи переоціненими. Спотові ціни на золото впали на 6,3%, що стало найбільшим падінням за понад 12 років, тоді як спотове срібло здешевшало на 8,7%.

Кінець пільгового імпорту: Влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році