Кінець пільгового імпорту: Влада не продовжуватиме нульове розмитнення для електрокарів у 2026 році

Податкові пільги на імпорт електромобілів в Україну, що звільняють від сплати ПДВ та мита, не будуть продовжені на 2026 рік. Влада переконана у скасуванні цього режиму, попри зусилля імпортерів та їхніх лобістів. Ця новина з'явилася на тлі безпрецедентного буму продажів електрокарів, частка яких у серпні вперше сягнула 50% ринку. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев 22 жовтня у Telegram.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Спроба лобістів та ціна питання

Данило Гетманцев назвав спроби зберегти пільги «хибною надією» для імпортерів. За його словами, лобісти «протягнули» правку в проєкті бюджету до першого читання, яка б зберегла пільговий режим.

Однак він наголосив, що ця правка не буде прийнята до другого читання, оскільки «прямо суперечить одразу двом законам». Голова комітету оцінив потенційні втрати бюджету від такої пільги у 30 млрд грн — суму, яку планують додатково зібрати з банків.

«Так, дійсно, лобісти, залучені імпортерами електрокарів протягнули правку в бюджеті першого читання, яка позбавляє армію 30 млрд.грн… Але ця солодка тємочка, яка довго гуляла кулуарами парламенту, в них не пройде», — заявив Гетманцев.

Ажіотаж на ринку в очікуванні здорожчання

Саме очікування скасування пільг з 1 січня 2026 року є головною причиною поточного ажіотажу на авторинку. Наразі імпорт електрокарів звільнений від ПДВ та ввізного мита, що сумарно економить покупцям близько 30% вартості авто.

За даними «Мінфіну» та Інституту досліджень авторинку, у серпні частка електрокарів у продажах легкових авто вперше сягнула 50%. Загалом їх частка в автопарку країни зросла до 28%, хоча кілька місяців тому не перевищувала чверті.

До теми: Половина покупців авто в Україні вибрали електрокар: які проблеми на них чекають