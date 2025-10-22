Залежність від допомоги та зростання боргу: Рахункова палата назвала головні ризики бюджету-2026

Проєкт державного бюджету на 2026 рік, попри закладений урядом песимістичний сценарій розвитку економіки, містить високі ризики невиконання. Ключові загрози включають потенційну нестачу коштів на оборону та значну залежність від міжнародної допомоги. Про це заявила голова Рахункової палати Ольга Піщанська під час представлення експертизи законопроєкту у Верховній Раді. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Залежність від міжнародних партнерів

Одним із головних джерел фінансування державних потреб у 2026 році має залишитися допомога від партнерів. За планом, її обсяг має зрости до 2,17 трлн грн, що забезпечить 39,8% усіх надходжень до бюджету.

Водночас як зауважила Піщанська, отримання цих коштів напряму залежить від того, чи залишиться незмінною політика партнерів, а також від швидкості впровадження Україною внутрішніх реформ.

Видатки на оборону та боргове навантаження

Наступного року на сектор оборони та безпеки планується спрямувати 58,4% усіх видатків держбюджету. Попри це, Рахункова палата вказує на ризики недостатності коштів для покриття навіть мінімально необхідних потреб у цій сфері.

Ольга Піщанська також звернула увагу на стрімке зростання боргового навантаження. Загальний обсяг державного боргу у 2026 році, за прогнозами, збільшиться на 2,13 трлн грн і перевищить 106% ВВП. При цьому витрати на погашення та обслуговування цього боргу зростуть до 1,21 трлн грн.

Розгляд у парламенті

Напередодні Верховна Рада схвалила постанову «Про висновки та пропозиції до проєкту закону «Про державний бюджет України на 2026 рік», таким чином розпочавши його розгляд у першому читанні. Очікується, що парламент може ухвалити законопроєкт у першому читанні 22 жовтня, після опрацювання поправок.

Чому це важливо

Власні доходи (податки, митниця) не покривають і половини потреб. Майже 40% усіх надходжень — це зовнішня допомога, а видатки на оборону сягають майже 60% усіх витрат.

Якщо міжнародна підтримка затримається (наприклад, через політичні процеси у країнах-партнерах) або якщо власні доходи не вдасться зібрати в запланованому обсязі, держава зіткнеться з «дірою» в бюджеті. Це створює прямі ризики для фінансування армії, виплати зарплат військовим та соціального забезпечення. По суті, звіт показує, що фінансова стабільність України повністю залежить від зовнішніх чинників та успіхів на фронті.