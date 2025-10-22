Multi від Мінфін
22 жовтня 2025, 13:18

Золото зазнало найстрімкішого обвалу за 12 років

Ціни на золото та срібло у вівторок пережили найсильніший розпродаж за останні роки, оскільки інвестори, схоже, дійшли висновку, що нещодавнє ралі зробило ці активи переоціненими. Спотові ціни на золото впали на 6,3%, що стало найбільшим падінням за понад 12 років, тоді як спотове срібло здешевшало на 8,7%. Про це пише Bloomberg.

Ціни на золото та срібло у вівторок пережили найсильніший розпродаж за останні роки, оскільки інвестори, схоже, дійшли висновку, що нещодавнє ралі зробило ці активи переоціненими.

Обвал на ринку акцій

Падіння цін на метали потягнуло за собою й акції золотодобувних компаній. Папери провідних виробників, зокрема Barrick Mining, Newmont та Agnico Eagle Mines, впали у вівторок вранці більш ніж на 8%.

Цей обвал різко зупинив стрімке зростання, яке дозволило обом металам оновити історичні максимуми протягом останнього тижня.

Причини попереднього ралі

Зростання цін на золото підживлювалося двома основними факторами. По-перше, інвестори робили ставки на те, що Федеральна резервна система США (ФРС) до кінця року принаймні один раз суттєво знизить відсоткові ставки.

По-друге, попит підтримувала так звана «торгівля знеціненням». У рамках цієї стратегії інвестори виводять капітал з державних боргових паперів та валют, щоб захиститися від неконтрольованого зростання бюджетних дефіцитів.

Тиск на долар США

Особливе занепокоєння інвесторів викликає ситуація довкола долара США. Причинами є роздуті бюджетні дефіцити, загрози незалежності центрального банку та непередбачувана торговельна й економічна політика.

Все більше інвесторів почали уникати американських активів на тлі зростаючої політичної нестабільності в країні за часів президентства Дональда Трампа. Ситуацію погіршив ухвалений республіканцями закон про податки та видатки, який, за прогнозами, збільшить державний борг країни до понад $40 трлн.

Що спровокувало падіння

Однак у вівторок на ринку з'явилися ознаки «перепочинку». Падіння золота спровокували кілька чинників:

  • Перспектива (хоч і нестабільна) поновлення торговельних переговорів між Китаєм та США після кількох тижнів взаємних погроз.
  • Технічна «перегрітість» ринку, що вказувала на надмірні темпи зростання.
  • Зміцнення долара США, що робить золото дорожчим для власників інших валют.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
