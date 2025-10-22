Anthropic веде переговори з Google про гігантську угоду на десятки мільярдів

Розробник штучного інтелекту Anthropic PBC обговорює з Google (Alphabet Inc.) угоду про надання хмарних послуг, вартість якої може сягнути «десятків мільярдів доларів ». Потенційне партнерство надасть Anthropic доступ до спеціалізованих чіпів Google (TPU) для прискорення робочих навантажень машинного навчання. Про це повідомляє Bloomberg 22 жовтня.

Деталі потенційної угоди

Представники Anthropic та Google відмовилися від коментарів. Наголошується, що переговори перебувають на ранній стадії, і їхні деталі ще можуть змінитися.

На тлі цих новин акції Google зросли на понад 3,5% на позабіржових торгах. Водночас акції Amazon.com Inc., яка також є інвестором і хмарним провайдером Anthropic, впали приблизно на 2%.

Перегони озброєнь у сфері ШІ

Компанія Anthropic, заснована у 2021 році колишніми співробітниками OpenAI, відома своєю родиною великих мовних моделей Claude, які конкурують з іншими моделями. Як і її конкуренти, Anthropic активно залучає значні кошти для підтримки темпів у перегонів ШІ, яка вимагає величезних ресурсів для досліджень та обчислювальних потужностей.

Нещодавно Anthropic провела попередні переговори про фінансування з інвестиційною фірмою MGX з Абу-Дабі. Це сталося приблизно через місяць після закриття раунду фінансування на $13 млрд, що майже втричі збільшило оцінку компанії до $183 млрд.

Баланс між технологічними гігантами

Ця угода поглиблює вже існуючі відносини Anthropic з Google, яка є одним із попередніх інвесторів стартапу. Технологічний гігант вже інвестував у компанію близько $3 млрд ($2 млрд у 2023 році та ще $1 млрд на початку цього року).

Водночас Anthropic тісно співпрацює з Amazon. Компанія Джеффа Безоса зобов'язалася інвестувати у стартап близько $8 млрд. Anthropic є ключовим клієнтом підрозділу Amazon Web Services (AWS) та активно використовує спеціалізовані ШІ-чіпи Amazon.

Потенційна угода з Google свідчить про те, що Anthropic не хоче залежати від одного постачальника. Компанія дотримується «мультихмарної» стратегії, щоб отримати доступ до всіх можливих джерел обчислювальної потужності. Це дозволяє їй не лише диверсифікувати ризики, але й обирати найкращу технологію для конкретних завдань, що є критично важливим для конкуренції.