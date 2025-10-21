Головне за вівторок: 15 млрд від ОВДП, швейцарський франк на максимумах

Американські фондові індекси збільшилися більш ніж на 1% у понеділок, причому Nasdaq Composite оновив історичний максимум.

Ціни на нафту падають другий день поспіль: ринок наляканий надлишком пропозиції

У вівторок, 21 жовтня, світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринок поглинають побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту. Додатковий тиск чинить ескалація напруженості у торговельній суперечці між США та Китаєм — двома найбільшими споживачами нафти у світі.

Швейцарський франк наближається до десятирічного максимуму проти євро