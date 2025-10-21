Головні фінансові новини за вівторок, 21 жовтня.
Головне за вівторок: 15 млрд від ОВДП, швейцарський франк на максимумах
Мінфін залучив майже 15 мільярдів від продажу облігацій
Міністерство фінансів 21 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,89 млрд грн, що на 4,68 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 19,57 млрд грн.
Обсяг українського експорту може зменшитися на $253 млн, незважаючи на нові тарифні квоти ЄС
Скасування ЄС тимчасових автономних торговельних заходів, які забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС з червня 2022 року по червень 2025 року, ведуть до різкого падіння експорту України до ЄС. При цьому нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025-го, частково компенсують втрати, але не повністю.
Фондові індекси США зросли. Nasdaq оновив рекорд
Американські фондові індекси збільшилися більш ніж на 1% у понеділок, причому Nasdaq Composite оновив історичний максимум.
Ціни на нафту падають другий день поспіль: ринок наляканий надлишком пропозиції
У вівторок, 21 жовтня, світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринок поглинають побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту. Додатковий тиск чинить ескалація напруженості у торговельній суперечці між США та Китаєм — двома найбільшими споживачами нафти у світі.
Швейцарський франк наближається до десятирічного максимуму проти євро
Швейцарський франк наближається до рекордного за 10 років рівня щодо євро, оскільки попит на активи різко змінюється на ринках через відновлення тарифної війни та політичної невизначеності. У понеділок, 20 жовтня, валюта досягла позначки 0,92146 за євро, що приблизно на 0,2% менше, ніж рівень, який востаннє спостерігався у січні 2015 року.
Коментарі