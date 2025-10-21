Швейцарський франк наближається до десятирічного максимуму проти євро

Швейцарський франк наближається до рекордного за 10 років рівня щодо євро , оскільки попит на активи різко змінюється на ринках через відновлення тарифної війни та політичної невизначеності. Про це повідомляє Bloomberg.

У понеділок, 20 жовтня, валюта досягла позначки 0,92146 за євро, що приблизно на 0,2% менше, ніж рівень, який востаннє спостерігався у січні 2015 року.

За останній місяць швейцарський франк став єдиною валютою країн «Великої десятки» (G10), яка змогла зміцнитися щодо долара США. Це підкреслює його виняткову привабливість для інвесторів, які шукають безпечні гавані.

Потік опціонів підтверджує цей попит: обсяги торгів євро-франком зросли до найвищого рівня із серпня, а долар-франком — до місячного максимуму.

Крім того, аналітики відзначають шведську і норвежську крони як «активи-притулки» в поточний момент.

Вартість хеджування зросла до максимальних рівнів із середини серпня, причому премія за опціонами на покупку франка повернулася до значень, які останній раз спостерігалиись у червні.

Що зробить Національний банк Швейцарії

Посилення франка випробовує політику Національного банку Швейцарії (SNB). Цього тижня, у четвер, швейцарські чиновники опублікують підсумки вересневого засідання щодо процентних ставок. Інвестори уважно вивчатимуть документ на предмет того, як SNB планує діяти в умовах, коли валюта досягає багаторічних максимумів.

Аналітики Danske Bank A/S вважають, що Центральний банк схилятиметься до валютних інтервенцій на ринку, перш ніж розглядати можливість повернення до негативних ставок.

Вони зазначають, що сильніший реальний франк та потенційні тарифи на швейцарський експорт до США можуть додатково знизити інфляційний тиск.