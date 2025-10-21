Фондові індекси США зросли. Nasdaq оновив рекорд

Американські фондові індекси збільшилися більш ніж на 1% у понеділок, причому Nasdaq Composite оновив історичний максимум.

Деталі

«Це хороше, впевнене, загальне зростання ринку, оскільки зараз мало негативу, — заявив старший консультант з управління активами Murphy & Sylvest Пол Нолте. — Все знову чудово».

Трейдери готуються до напруженого тижня квартальної звітності, включаючи публікацію фінансових показників Tesla, Netflix Inc., Procter & Gamble Co. та Coca-Cola Co. Крім того, у п'ятницю буде опубліковано відкладений через шатдаун звіт про зміну споживчих цін у США у вересні, повідомляє Trading Economics.

Аналітики прогнозують, що прибутки компаній з S&P 500 у середньому зросли у третьому кварталі на 9,3%.

«Звіти та коментарі компаній — це наш найкращий шанс оцінити загальний стан економіки», — зазначає аналітик Charles Schwab Кевін Гордон.

Оптимізм трейдерів також посилився після того, як економічний радник Білого дому Кевін Хассетт повідомив телеканалу CNBC, що призупинення роботи уряду, ймовірно, закінчиться цього тижня.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон та Пекін зможуть дійти до справедливої торгової угоди. Це послабило побоювання щодо ескалації напруженості у торговельних відносинах між двома країнами.

Ціна акцій Apple Inc. зросла за день на 3,9% (до рекордних $262,24) на повідомленнях аналітиків, що обсяг реалізації нових iPhone 17 у США та КНР у перші 10 днів перевищив стартовий продаж попередньої версії iPhone 16.

Котирування паперів American Express Co. збільшились на 0,8% і також досягли рекорду ($349,48).

Акції Amgen подорожчали на 1,5% — до максимуму за 11 тижнів.

Cleveland-Cliffs у третьому кварталі незначно збільшила чистий збиток, але скоригований показник виявився кращим за очікування експертів. При цьому керівництво сталеливарної компанії оголосило про можливість створення підприємства з видобутку рідкісноземельних металів. Котирування акцій Cleveland-Cliffs злетіли на 21,5%.

Крім того, підвищилася вартість паперів Salesforce Inc. — на 4,6%, Moderna Inc. — на 4,7%, Robinhood Markets — на 4,5%, Tesla — на 1,9%, Boeing Co. — на 1,8%, Amazon.com Inc. — на 1,6%, Alphabet Inc. — на 1,3%, Chevron Corp. — на 0,8%, International Business Machines — на 0,8%, Microsoft Corp. — на 0,6%.

Водночас подешевшали акції AppLovin Corp. — на 5,6%, Oracle Corp. — на 4,9%, Kenvue Inc. — на 2,2%, Home Depot Inc. — на 0,8%, Walmart Inc. — на 0,6%, Nvidia Corp. — на 0,3%, McDonald's Corp. — на 0,1%.

Dow Jones Industrial Average за підсумками торгів у понеділок збільшився на 515,97 пункту (на 1,12%) та досяг 46706,58 пункту.

Значення Standard & Poor's 500 за підсумками торгів зросло на 71,12 пункту (на 1,07%) — до 6735,13 пункту.

Індекс Nasdaq Composite піднявся на 310,57 пунктів (на 1,37%) і завершив сесію на позначці 22990,54 пунктів.