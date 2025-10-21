Ціни на нафту падають другий день поспіль: ринок наляканий надлишком пропозиції

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 13:53

Ціни на нафту падають другий день поспіль: ринок наляканий надлишком пропозиції

У вівторок, 21 жовтня, світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринок поглинають побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту. Додатковий тиск чинить ескалація напруженості у торговельній суперечці між США та Китаєм — двома найбільшими споживачами нафти у світі. Про це повідомляє Reuters.

У вівторок, 21 жовтня, світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринок поглинають побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,28%, до $60,84 за барель (станом на 06:43).

Американська нафта WTI з поставкою в листопаді подешевшала на 0,52% до $57,22.

На попередній сесії ціни опустилися до найнижчого рівня з початку травня через побоювання, що уповільнення економічного зростання буде спричинене торговельним конфліктом між США та КНР.

Варто зазначити, що як Brent, так і WTI перейшли до ринкової структури контанго, коли ціни на негайну поставку нижчі, ніж на поставку в майбутньому. Це є класичною ознакою надлишку пропозиції на ринку та ослаблення найближчого попиту.

Прогнози: ціна Brent може впасти до $52

Зниження цін відбувається на тлі того, що OPEC+ (ОПЕК та її союзники, включно з росією) продовжує плани щодо збільшення видобутку. Це змушує аналітиків прогнозувати значний профіцит сирої нафти цього та наступного року.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало, що глобальний надлишок може становити близько 4 мільйонів барелів на день у 2026 році.

Аналітики Haitong Securities (Китай) зазначають, що ослаблення спредів Brent вказує на те, що тиск від надлишку пропозиції поступово матеріалізується, що обмежуватиме потенціал для відновлення цін.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що песимістичний сценарій, ймовірно, триватиме і у 2026 році. Вони очікують, що ціни на Brent можуть опуститися до $52 за барель до четвертого кварталу наступного року, оскільки довгоочікуваний глобальний надлишок почав проявлятися в даних про світові запаси.

Очікується, що і запаси сирої нафти в США, за попередніми опитуваннями Reuters, ймовірно, зросли минулого тижня, що додасть додаткового тиску на ціни.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
21 жовтня 2025, 14:48
#
Ви як напишите що нафта впала — так вона починає зростати
https://0x0.st/KjFK.png
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Nordic, PastoreFrom и 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами