Ціни на нафту падають другий день поспіль: ринок наляканий надлишком пропозиції

У вівторок, 21 жовтня, світові ціни на нафту знижуються другий день поспіль, оскільки ринок поглинають побоювання щодо надлишку пропозиції та ризиків для попиту. Додатковий тиск чинить ескалація напруженості у торговельній суперечці між США та Китаєм — двома найбільшими споживачами нафти у світі. Про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 0,28%, до $60,84 за барель (станом на 06:43).

Американська нафта WTI з поставкою в листопаді подешевшала на 0,52% до $57,22.

На попередній сесії ціни опустилися до найнижчого рівня з початку травня через побоювання, що уповільнення економічного зростання буде спричинене торговельним конфліктом між США та КНР.

Варто зазначити, що як Brent, так і WTI перейшли до ринкової структури контанго, коли ціни на негайну поставку нижчі, ніж на поставку в майбутньому. Це є класичною ознакою надлишку пропозиції на ринку та ослаблення найближчого попиту.

Прогнози: ціна Brent може впасти до $52

Зниження цін відбувається на тлі того, що OPEC+ (ОПЕК та її союзники, включно з росією) продовжує плани щодо збільшення видобутку. Це змушує аналітиків прогнозувати значний профіцит сирої нафти цього та наступного року.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) спрогнозувало, що глобальний надлишок може становити близько 4 мільйонів барелів на день у 2026 році.

Аналітики Haitong Securities (Китай) зазначають, що ослаблення спредів Brent вказує на те, що тиск від надлишку пропозиції поступово матеріалізується, що обмежуватиме потенціал для відновлення цін.

Аналітики Goldman Sachs прогнозують, що песимістичний сценарій, ймовірно, триватиме і у 2026 році. Вони очікують, що ціни на Brent можуть опуститися до $52 за барель до четвертого кварталу наступного року, оскільки довгоочікуваний глобальний надлишок почав проявлятися в даних про світові запаси.

Очікується, що і запаси сирої нафти в США, за попередніми опитуваннями Reuters, ймовірно, зросли минулого тижня, що додасть додаткового тиску на ціни.