Обсяг українського експорту може зменшитися на $253 млн, незважаючи на нові тарифні квоти ЄС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
21 жовтня 2025, 9:51

Обсяг українського експорту може зменшитися на $253 млн, незважаючи на нові тарифні квоти ЄС

Скасування ЄС тимчасових автономних торговельних заходів, які забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС з червня 2022 року по червень 2025 року, ведуть до різкого падіння експорту України до ЄС. При цьому нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025-го, частково компенсують втрати, але не повністю. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи ІЕД, та Рікардо Джуччі, керуючим директором Berlin Economics, у рамках проєкту German Economic Team (GET).

Скасування ЄС тимчасових автономних торговельних заходів, які забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС з червня 2022 року по червень 2025 року, ведуть до різкого падіння експорту України до ЄС.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Короткостроковий удар проти довгострокової вигоди

У порівнянні з тимчасовими ATMs, які забезпечували переважно безмитний доступ з червня 2022 року по червень 2025 року, нові тарифні квоти передбачають ввізні мита понад визначені обсяги, які є нижчими за ті, що склались протягом останніх років.

Аналітики оцінюють, що експорт України до ЄС зменшиться на $1,14 млрд на рік порівняно з показниками 2024 року.

Основною причиною цих втрат є різке очікуване скорочення експорту в ЄС пшениці. Поставки, за розрахунками, впадуть на $894 млн щорічно, що становитиме чотири п'ятих від загального скорочення експорту до ЄС.

Експорт цукру, ячменю, м'яса птиці, яєць, яблучного соку та меду також зазнають втрат.

Однак, якщо порівнювати нові тарифні квоти зі старими, які діяли до червня 2022 року, й які знову почали діяти з червня 2025, нинішні зміни означають суттєву лібералізацію торгівлі.

Так, повністю скасовано чотири тарифні квоти, ще 26 — розширено. Найбільш значне розширення відбулося для меду, цукру, ячмінної крупи та висівок.

Ця лібералізація пропонує потенційне розширення безмитного експорту на суму $630 млн на рік, або 35% порівняно з попередніми умовами, і може заощадити до $165 млн на імпортних митах.

Переорієнтація на ринки поза ЄС скоротить загальні втрати

Так, очікується, що українські експортери переорієнтують вивільнені обсяги на ринки поза межами ЄС. Оцінене річне скорочення експорту до ЄС на $1,14 млрд буде частково компенсовано за рахунок переорієнтації $891 млн експорту на інші напрямки.

Відповідно, оцінене річне скорочення загального експорту України є більш помірним і становить $253 млн. Втрати обумовлені:

  • Вищими транспортними витратами, переважно для відправки пшениці за межі ЄС.
  • Нижчими цінами на альтернативних ринках для таких продуктів, як м'ясо птиці, цукор та яблучний сік.

Відповідно загальне скорочення еквівалентне 0,6% від загального обсягу експорту у 2024 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 5 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами