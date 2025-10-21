Обсяг українського експорту може зменшитися на $253 млн, незважаючи на нові тарифні квоти ЄС

Скасування ЄС тимчасових автономних торговельних заходів, які забезпечували переважно безмитний доступ українського експорту на ринок ЄС з червня 2022 року по червень 2025 року, ведуть до різкого падіння експорту України до ЄС. При цьому нові тарифні квоти, які запрацюють з кінця жовтня 2025-го, частково компенсують втрати, але не повністю. Про це йдеться у дослідженні, проведеному Веронікою Мовчан, директоркою з наукової роботи ІЕД, та Рікардо Джуччі, керуючим директором Berlin Economics, у рамках проєкту German Economic Team (GET).

Короткостроковий удар проти довгострокової вигоди

У порівнянні з тимчасовими ATMs, які забезпечували переважно безмитний доступ з червня 2022 року по червень 2025 року, нові тарифні квоти передбачають ввізні мита понад визначені обсяги, які є нижчими за ті, що склались протягом останніх років.

Аналітики оцінюють, що експорт України до ЄС зменшиться на $1,14 млрд на рік порівняно з показниками 2024 року.

Основною причиною цих втрат є різке очікуване скорочення експорту в ЄС пшениці. Поставки, за розрахунками, впадуть на $894 млн щорічно, що становитиме чотири п'ятих від загального скорочення експорту до ЄС.

Експорт цукру, ячменю, м'яса птиці, яєць, яблучного соку та меду також зазнають втрат.

Однак, якщо порівнювати нові тарифні квоти зі старими, які діяли до червня 2022 року, й які знову почали діяти з червня 2025, нинішні зміни означають суттєву лібералізацію торгівлі.

Так, повністю скасовано чотири тарифні квоти, ще 26 — розширено. Найбільш значне розширення відбулося для меду, цукру, ячмінної крупи та висівок.

Ця лібералізація пропонує потенційне розширення безмитного експорту на суму $630 млн на рік, або 35% порівняно з попередніми умовами, і може заощадити до $165 млн на імпортних митах.

Переорієнтація на ринки поза ЄС скоротить загальні втрати

Так, очікується, що українські експортери переорієнтують вивільнені обсяги на ринки поза межами ЄС. Оцінене річне скорочення експорту до ЄС на $1,14 млрд буде частково компенсовано за рахунок переорієнтації $891 млн експорту на інші напрямки.

Відповідно, оцінене річне скорочення загального експорту України є більш помірним і становить $253 млн. Втрати обумовлені:

Вищими транспортними витратами, переважно для відправки пшениці за межі ЄС.

Нижчими цінами на альтернативних ринках для таких продуктів, як м'ясо птиці, цукор та яблучний сік.

Відповідно загальне скорочення еквівалентне 0,6% від загального обсягу експорту у 2024 році.