Мінфін залучив майже 15 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 21 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,89 млрд грн, що на 4,68 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 19,57 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Що пропонували інвесторам

Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:

4,24 млрд грн під 16,35% з погашенням 18 листопада 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,34%);

5,28 млрд грн під 17,10% з погашенням 23 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);

5,37 млрд грн під 17,80% з погашенням 15 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.