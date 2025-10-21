Міністерство фінансів 21 жовтня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 14,89 млрд грн, що на 4,68 млрд грн менше, ніж минулого тижня — 19,57 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.
21 жовтня 2025, 17:36
Мінфін залучив майже 15 мільярдів від продажу облігацій
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Що пропонували інвесторам
Міністерство фінансів традиційно запропонувало інвесторам гривневі військові облігації:
- 4,24 млрд грн під 16,35% з погашенням 18 листопада 2026 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 16,34%);
- 5,28 млрд грн під 17,10% з погашенням 23 червня 2027 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,10%);
- 5,37 млрд грн під 17,80% з погашенням 15 листопада 2028 року (минулого тижня середньозважений рівень дохідності був 17,80%).
Про військові облігації
Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.
Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.
Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.
InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі