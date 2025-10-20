Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
20 жовтня 2025, 20:05

Головне за понеділок: податки для банків, збій Amazon

Головні фінансові новини за понеділок, 20 жовтня.

Головні фінансові новини за понеділок, 20 жовтня.

НБУ різко розкритикував підняття податку для банків до 50%

Національний банк України виступив з різкою критикою ініціативи щодо чергового підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з 2026 року. Регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків.

У роботі Amazon стався збій

Вранці 20 жовтня у роботі Amazon стався збій, випливає з інформації на порталі Downdetector.com. На піку кількість скарг становила понад 15 тисяч.

Ціна біткоїна повернулася до позначки $111 000

20 жовтня ціна першої криптовалюти піднялася вище за $111 000. Відновлення відбулося на тлі загального зростання крипторинка та зміцнення впевненості трейдерів у сприятливих макроекономічних умовах.

Повернення коштів вкладникам Фрідом Фінанс: 1055 фізичних та юросіб отримали компенсації

Станом на кінець вересня 1055 фізичних та юридичних осіб отримали компенсації, ідеться у повідомленні НКЦПФР.

Темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% у вересні — ІЕД

За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні (уточнена оцінка на основі нових даних). Зміни переважно зумовлені місячною волатильністю випуску сільського господарства. Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві, за оцінкою, знизилася на 12% на підставі даних Мінекономіки щодо збору врожаю.

Джерело: Мінфін
Новини по темі
