Головне за понеділок: податки для банків, збій Amazon

Головні фінансові новини за понеділок, 20 жовтня.
НБУ різко розкритикував підняття податку для банків до 50%
Національний банк України виступив з різкою критикою ініціативи щодо чергового підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% з 2026 року. Регулятор попереджає, що такий крок може призвести до необхідності додаткових вливань капіталу в державні банки, що ляже на плечі платників податків.
Вранці 20 жовтня у роботі Amazon стався збій, випливає з інформації на порталі Downdetector.com. На піку кількість скарг становила понад 15 тисяч.
Ціна біткоїна повернулася до позначки $111 000
20 жовтня ціна першої криптовалюти піднялася вище за $111 000. Відновлення відбулося на тлі загального зростання крипторинка та зміцнення впевненості трейдерів у сприятливих макроекономічних умовах.
Повернення коштів вкладникам Фрідом Фінанс: 1055 фізичних та юросіб отримали компенсації
Станом на кінець вересня 1055 фізичних та юридичних осіб отримали компенсації, ідеться у повідомленні НКЦПФР.
Темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% у вересні — ІЕД
За оцінкою Інституту економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД), у вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні (уточнена оцінка на основі нових даних). Зміни переважно зумовлені місячною волатильністю випуску сільського господарства. Реальна валова додана вартість (ВДВ) у сільському господарстві, за оцінкою, знизилася на 12% на підставі даних Мінекономіки щодо збору врожаю.
